Как и сколько будем платить за капремонт, коммунальные услуги, содержание жилья и вывоз мусора в январе 2019

На этой неделе жители Волгоградской области получат квитанции за жилищные и коммунальные услуги за январь 2019 года. В платежке будет много изменений и сюрпризов: суммы платы за капремонт и коммунальные услуги увеличатся, появится новая строка или отдельная квитанция за вывоз мусора или «обращение с ТКО», а платеж по строке содержание жилого помещения, наоборот, уменьшится (по крайней мере, так должно быть). Плата за отопление за ОДН появится в квитанциях у жильцов домов, где установлены индивидуальные счетчики тепла. Да и сам счет за тепло будет астрономическим - месяц был холодным. При этом за несвоевременный вывоз мусора жителей Волгограда и области в январе 2019 ждет перерасчет. Мы включили в подборку все изменения, которые увидят волгоградцы в платежках за ЖКУ, с комментариями экспертов.

ВОДА, ГАЗ, ТЕПЛО, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, КАПРЕМОНТ ПОДОРОЖАЮТ

С 1 января 2019 года в Волгоградской области увеличатся на 1,7% тарифы на газ, холодную и горячую воду, отопление, электроэнергию и водоотведение. Связано это повышение с ростом ставки НДС на два процента. Волгоградская область не исключение – тарифы вырастут по всей стране. Еще одно повышение пройдет по традиции в июле – на 2,4%.

Плюс взносы за капитальный ремонт в Волгоградской области с января 2019 подрастут на 23 копейки с квадратного метра - с 5,90 до 6,13 рубля.

ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПЛАТИМ ПО-НОВОМУ

Порядок расчета платы за отопление изменился для тех домов, где в жилых или нежилых помещениях установлены индивидуальные приборы учета тепла. Раньше, если хоть один прибор выходил из строя, не учитывали и показания остальных. Теперь владельцы квартирного теплосчетчика смогут платить исходя из его показаний, даже если у соседей таких приборов учета не будет. Плюс к этому появится плата за отопление на общедомовые нужды. Новшество появится уже в квитанциях за январь 2019 года.

НОВАЯ СТРОКА ИЛИ КВИТАНЦИЯ ЗА «ОБРАЩЕНИЕ С ТКО»

С 1 января 2019 года Волгоградская область присоединилась к регионам, где прошла мусорная реформа. Теперь за вывоз мусора в области отвечает одна компания - единым региональным оператором по обращению с ТКО стало ООО «Управление отходами - Волгоград». А сама услуга перешла из жилищных в коммунальную. Жителям частного сектора придет отдельная платежка за вывоз мусора, а в квитанциях у жильцов многоквартирных домов появится отдельная строка «обращение с ТКО» с отдельным штрих-кодом к оплате и информацией о начислении и перерасчете.

Тариф в многоквартирном доме - 114,92 рубля с каждого проживающего в месяц, в частном домовладении - 113,25 рубля. Если же в квартире или домовладении никто не прописан, то начислять плату за «обращение с ТКО» будут по количеству собственников.

ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

Из-за того, что фактически в первую декаду января мусор в Волгограде и области не вывозили, «Управление отходами» сделает за январь 2019 перерасчет за «Обращение с твердыми коммунальными отходами».

В платежках жителей частного сектора Советского, Ворошиловского, Центрального, Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда будет стоять плата 0 рублей 0 копеек - перерасчет составит 100%. В южных районах мусор начали вывозить после 20 числа, поэтому от суммы тарифа отнимут 64,6%.

Во дворах кучи мусора начали исчезать только после 10 января, так что суммы за «обращение с ТКО» в платежках у всех волгоградцев уменьшатся на 32,3%, а где-то перерасчет будет до 64,6%. Никаких подтверждающих документов и заявлений для этого писать не придется.

- Плата за вывоз мусора пересмотрена в сторону уменьшения, исходя из фактического оказания услуги, и на основе актов, подписанных главами администраций районов города и региональным оператором, - сообщили «КП-Волгоград» в «Управление отходами».

В остальных городах и селах области также сделают перерасчет. Исключением будут только те поселения, где вывоз мусора в январе обеспечили в полном объеме.

Могут получить перерасчет платы за вывоз мусора и те, кто отсутствовал по месту жительства 5 и более дней подряд. Для этого придется обратиться в вычислительный центр и приложить к заявлению документы, подтверждающие ваше отсутствие – например, билеты, командировочное.

ПЛАТА ЗА СОДРЕМЖИЛ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Так как плата за вывоз мусора до 2019 года была включена в «содержание жилого помещения». Сумма оплаты по этой строке начиная с январской платежки должна стать меньше. На сколько – зависит от вашей управляющей организации. Некоторые УК еще в декабре сообщили о размере изменений, как и положено, но для большинства волгоградцев это станет сюрпризом.

- Для изменения размера платы за содержание жилого помещения в этом случае решение общего собрания собственников не требуется. УК или ТСЖ должны сами сделать перерасчет, - пояснили «КП-Волгоград» в региональной инспекции Госжилнадзора. - Потребители могут ознакомиться с размером платы за вывоз ТКО в приложении к договору управления многоквартирным домом.

- Если же у вас на руках нет такого договора и приложений к нему, где указана стоимость вывоза ТКО, их можно запросить у управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК), - отмечают специалисты.

Срок для ответа на запрос/обращение собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме по таким вопросам, составляет не более 10 рабочих дней со дня получения управляющей организацией, товариществом или кооперативом соответствующего запроса или обращения (согласно Порядку осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 г. №416).

- Также сумма, которую платила за вывоз ТБО управляющая организация, размещается в ГИС ЖКХ, - отмечают в Госжилнадзоре. - Если у собственника помещения в личном кабинете ГИС ЖКХ подключен лицевой счет, то в разделе «договор управления» будет доступна информация о сумме, перечисленной за год управляющей организацией.

Еще один вопрос: как отразится на плате за содержание жилого помещения рост НДС. Ответ на него однозначный: никак, если собственники не приняли соответствующего решения на общем собрании.

- Изменение управляющей организацией в одностороннем порядке размера платы за содержание жилого помещения, в том числе в связи с изменением размера НДС на 2%, законодательством не предусмотрено, - пояснили в Госжилнадзоре.

Ну, а если в январской платежке вы не обнаружите уменьшения платы за содремжил или перерасчета за вывоз мусора, пишите в надзорные органы.

Если же рост тарифов привел к тому, что плата за коммуналку съедает 22% вашего семейного бюджета и больше, вы можете обратиться за субсидией.

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