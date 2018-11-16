Чтобы разгрузить Самарский разъезд, транзитные грузовики пустят в объезд

С 19 ноября 2018 года на западе Волгограда закроют улицу Историческую для движения транзитного грузового транспорта. Грузовики, которые въезжают в город с московской трассы Р-22 «Каспий», будут заворачивать на улицу Домостроителей с выездом на улицу Ангарскую и далее - на Третью Продольную магистраль. Делают это местные власти для того, чтобы разгрузить недавно отремонтированный Самарский разъезд, перераспределить транспортные потоки на загруженном перекрестке и обеспечить безопасность движения. Водителей транзитных грузовиков просят заранее планировать маршрут.

- На перекрестках улицы Исторической уже установили новые дорожные знаки, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. – Они начнут действовать в ночь на понедельник - с полуночи 19 ноября 2018 года.

До того, как принять такое решение, городской департамент дорожного хозяйства и ГИБДД мониторили и анализировали обстановку на дорогах. Как отмечают специалисты, грузовики будут без проблем выезжать на 3-ю Продольную в обоих направлениях после проведенной здесь реконструкции.

Власти надеются разгрузить улицу Историческую, Самарский разъезд и проспект Жукова. Фото: мэрия.

Напомним, с 2017 года схему движения на Самарском разъезде изменили, увеличили ширину и количество полос, убрали все левые повороты, транспорт распределили по разным полосам. Так что автомобили стали меньше стоять на светофорах, а пропускная способность развязки выросла на 10%. Сейчас средняя скорость здесь около 45 километров в час.

В будущем нагрузку с этих магистралей снимет и объездная дорога вокруг Волгограда, которую начали проектировать этим летом. Причем по сравнению с прежними планами, решили строить не 34 километра новой трассы, а 71,4 километра. Когда планы воплотят в жизнь, волгоградские дороги освободятся от транзита. А в отдаленных от центра районах города начнется комплексная застройка.