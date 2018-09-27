Три срока Жилкина: астраханцы запустили флешмоб #спасибоСанСаныч

СЕГОДНЯ 04:10 2018-09-27T04:31:48+03:00

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Александр Жилкин был губернатором Астраханской области 14 лет, в администрации области работал с 1991 года. Но в итоге глава региона «обратился с просьбой перевести его на другое место работы» к президенту. Владимир Путин 26 сентября заявление «по собственному» подписал и назначил временным губернатором генерал-майора Сергея Морозова. В Астрахани готовятся встречать нового руководителя области. В стране политологи предрекают очередную массовую зачистку губернаторов. Какую должность получит Жилкин, пока официально не сообщается. Хотя известно, что, скорее всего, он останется работать в родном регионе, но на другом уровне. Тем временем, астраханцы подводят итоги 14-летнетнего губернаторства и рассказывают, чем им запомнился Александр Жилкин. В соцсетях для этого даже запустили флешмоб #спасибоСанСаныч.

Астраханцы запустили флешмоб #спасибоСанСаныч.

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