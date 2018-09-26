Морозов вместо Жилкина: Путин поменял губернатора Астраханской области

СЕГОДНЯ 18:35 2018-09-26T18:58:22+03:00

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Слухи о возможной отставке губернатора Астраханской области Александра Жилкина поползли еще во вторник 25 сентября. Но официально никто информацию не подтвердил. А сегодня на сайте Президента Российской Федерации появилось сообщение о встрече Владимира Путина и Сергея Морозова (замглавы Федеральной таможенной службы)

«Владимир Путин назначил Сергея Морозова временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области», - сказано на президентском сайте.

- Вы продемонстрировали хорошие результаты и очень ответственное отношение к делу. Именно в этой связи я хочу Вам предложить поработать в одном из субъектов Российской Федерации, - обратился к Морозову президент.

Он пояснил, что губернатор Астраханской области обратился к нему с просьбой перевести его на другое место работы. И он ищет ему замену.

- Астраханская область - край очень богатый, богатый прежде всего людьми, их талантами, и природными ресурсами, промышленность в целом развита достаточно эффективно. Что касается будущего, мы с Вами посмотрим, оно будет зависеть от того, насколько успешно Вам удастся реализовать свои лучшие качества на этой работе, - отметил Владимир Путин

Сергей Морозов поблагодарил Президента за оказанное доверие, и заявил, что готов приступить к работе.

Напомним, что Александр Жилкин руководил регионом с декабря 2004 года. Он по-праву входил в число политических долгожителей среди губернаторов.

Морозов тоже личность известная. ранее он занимал пост помощника министра обороны. В последние годы работал в таможенной службе.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Политолог Илья Гращенков уже заявил, что с Жилкина началась новая волна ротаций.

- В зоне риска около 10 губернаторов, в их числе - Бердников (Республика Алтай), Волков (Мордовия), Михайлов (Курская область), Ковтун (Мурманская область), Дубровский (Челябинская область), Королев (Липецкая область) а также часть регионов, где губернаторы могут уйти на повышение - Ростовская область, Волгоградская область, Калужская область. Есть области, где пока все неясно - Тверская (позиции Рудени крайне ослабли), Ульяновская (Морозов подвис после кампании, но появились примеры и хуже), Смоленская область (может достаться за выигрыш ЛДПР в Хабаровске и Владимире). Отдельно вопрос по СКФО...