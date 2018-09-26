2018-09-26T22:40:01+03:00
Политика

Политологи о смене главы Астраханской области: Кремль начал зачистку губернаторов

Мнения экспертов об отставке Александра Жилкина и назначении врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Александра Жилкина сменил Сергей Морозов (на фото слева). Фото: jilkin.ru, ФТС РФАлександра Жилкина сменил Сергей Морозов (на фото слева). Фото: jilkin.ru, ФТС РФ
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Смену губернатора-долгожителя Астраханской области Александра Жилкина, который просидел в своем кресле 14 лет, политологи называют предсказуемым шагом Кремля. Хотя новый глава региона никому не известный генерал-майор Сергей Морозов «варяг» и «темная лошадка». Рокировка произошла сразу в трех регионах и эксперты сходятся в мнении, что президент начал зачистку губернаторов, чьи полномочия истекают в следующем году. И регионы ждет целая серия перестановок.

НАЧАЛО РОТАЦИИ ГУБЕРНАТОРОВ

Политолог Михаил Виноградов:

- Я думаю, замена Жилкина - начало ротации губернаторов, чьи полномочия завершаются в следующем году. В ближайшее время мы увидим еще серию таких отставок. Морозов мало известен в публичном пространстве, пока его назначение воспринимается в логику выдвижения в губернаторы других федеральных выходцев из силовых структур - Дюмина в Туле и Миронова в Ярославле. Для Астраханской области существенно то, что там многие годы не проходило полноценной смены элит - Жилкин был преемником Гужвина, и мощных потрясений в элитах при его приходе не было.

КРЕМЛЬ НЕ НАМЕРЕН УСТУПАТЬ АСТРАХАНСКИЙ РЕГИОН ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ОППОЗИЦИИ

Андрей Серенко, координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья, эксперт Российского общества политологов (РОП):

- Об отставке Александра Жилкина в Астрахани говорили последние три года. По слухам, ещё в 2015 году он попросил президента перевести его на работу в Москву и тогда же написал заявление об уходе по собственному желанию с открытой датой. Однако, Жилкину пришлось задержаться на губернаторском посту, чтобы провести сначала выборы в Госдуму в 2016 году, а затем выборы президента в марте 2018-го. Теперь, когда эти две политические задачи выполнены, Жилкин покидает кресло главы Астраханской области. Впрочем, уход Жилкина связан не только с его давним желанием.

Очевидно, что Кремль не устраивает неспособность команды Жилкина решить некоторые острые и сложные проблемы.

Во-первых, это хронический дефицит регионального бюджета, который начиная с 2015 года ежегодно превышает 10 миллиардов рублей. Астраханская область из-за этого балансирует на грани дефолта и удерживается от банкротства лишь благодаря поддержке федерального центра.

Во-вторых, бюджетные проблемы, сокращение «кормовой базы», привели к обострению внутриэлитных конфликтов. Соперничество между Астраханской гордумой и сити-менеджером областного центра стало публичным, выявив тем самым конфликт интересов между различными группами влияния. И в этом конфликте Александр Жилкин оказался не арбитром, а участником.

Наконец, в-третьих, бюджетные и, как следствие, социально-экономического проблемы в регионе привели к падению рейтинга Жилкина и партии власти и к росту популярности местной оппозиции и ее лидера Олега Шеина. Возникла реальная перспектива победы Шеина на выборах губернатора в сентябре 2019 года, а значит - повторения сценария, который сложился в этом году во Владимирской области и в Хабаровском крае.

Решение Москвы заменить Жилкина на Морозова - это сигнал о том, что Кремль не намерен уступать Астраханский регион представителю оппозиции. Конечно, смена главы области станет определенным стрессом для астраханской элиты - впервые за последние 25 лет регион возглавил «варяг», а не представитель местных кланов. Сергею Морозову предстоит найти общий язык не только с местными группами интересов, но и с простыми астраханцами. Последние важнее всего, потому что именно от поддержки жителей области зависит во многом успех губернаторского проекта Сергея Морозова и сделавшего на него ставку Кремля.

В ЗОНЕ РИСКА 10 ГУБЕРНАТОРОВ

Политолог Илья Гращенков:

- В зоне риска около 10 губернаторов, в их числе - Бердников (Республика Алтай), Волков (Мордовия), Михайлов (Курская область), Ковтун (Мурманская область), Дубровский (Челябинская область), Королев (Липецкая область) а также часть регионов, где губернаторы могут уйти на повышение - Ростовская область, Волгоградская область, Калужская область. Есть области, где пока все неясно - Тверская (позиции Рудени крайне ослабли), Ульяновская (Морозов подвис после кампании, но появились примеры и хуже), Смоленская область (может достаться за выигрыш ЛДПР в Хабаровске и Владимире). Отдельно вопрос по СКФО...

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