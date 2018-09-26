2018-09-26T20:49:09+03:00
Политика

Что известно о губернаторе Астраханской области Сергее Морозове

Новый астраханский губернатор персона не публичная
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сергей Морозов. Фото: ФТС.Сергей Морозов. Фото: ФТС.
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Президент Владимир Путин 26 сентября 2018 года принял отставку Александра Жилкина и назначил врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. В беседе подчеркнул: за «хорошие результаты и очень ответственное отношение к делу». О новом назначенце известно немногое. Он молод, при погонах - генерал-майор, и немало лет проработал на высоких должностях, умудрившись нигде не «засветиться». Даже дата рождения за семью печатями. Последнее место работы - ФТС. До этого - Минобороны и ФСО. Вероятно, этим и объясняется отсутствие в открытых источниках обычной для человека при должности биографии.

Замглавы российской таможни Сергей Морозов был недолго. На эту должность премьер-министр Дмитрий Медведев его назначил в конце августа 2017 года. Курировал Морозов контрольно-ревизионное управление и главное управление таможенного контроля после выпуска товаров.

До этого Сергей Петрович (не путать с губернатором Ульяновской области Морозовым Сергеем Ивановичем) несколько лет работал помощником министра обороны РФ Сергея Шойгу. Пришел из Федеральной службы охраны (ФСО России).

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