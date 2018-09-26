Экс-губернатор Астраханской области Александр Жилкин: биография

СЕГОДНЯ 21:43 2018-09-26T21:45:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Александр Жилкин подал в отставку с поста губернатора Астраханской области «по собственному желанию». Президент освободил его от должности 26 сентября, назначив главой региона замруководителя российской таможни Сергея Морозова. В отличие от нового назначенца, о котором мало что известно, биография Александра Жилкина неразрывно связана с Астраханской областью. И, по словам президента, он «обратился с просьбой перевести его на другое место работы».

59-летний Александр Жилкин был губернатором Астраханской области 14 лет – с 2004 года и был пятым по политическому долгожительству главой региона. Во власть он пришел из комсомола. В администрации области – с 1991 года.

В 2004 году он стал губернатором Астраханской области, набрав по итогам выборов 5 декабря 65,6 % голосов избирателей. В 2009 году его кандидатуру вновь предложил на этот пост президент Дмитрий Медведев. Астраханская облдума утвердила назначение 9 декабря 2009 года. На выборах губернатора 14 сентября 2014 года Жилкин набрал более 75% голосов.

БИОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА ЖИЛКИНА

Александр Александрович Жилкин родился 26 августа 1959 года в селе Цветное Володарского района Астраханской области.

В 1981 году окончил физико-математический факультет Астраханского педагогического института.

В 1996 году защитил диссертацию кандидата экономических наук.

В 2005 году защитил диссертацию доктора биологических наук.

В 1981-1988 годах работал учителем, потом директором в средней школе поселка Каспийский Камызякского района Астраханской области.

С 1988 по 1991 годы - первый секретарь Астраханского областного комитета ВЛКСМ, депутат Верховного Совета РСФСР.

В 1991-2004 годах - первый заместитель Главы Администрации Астраханской области.

С 23 декабря 2004 года – Губернатор Астраханской области.

26 сентября 2018 года президент Владимир Путин освободил его от должности в связи с переходом на новую работу. Какую – пока не известно.

У него две взрослые дочери, сын и пятеро внуков.