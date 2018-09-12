Андрей Бочаров - депутатам: Мы вас собрали, чтобы вы включили голову, включили мозги

СЕГОДНЯ 19:02 2018-09-12T19:10:15+03:00

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Если из вашего двора исчезли многочисленные кандидаты и депутаты, это точно говорит о том, что выборы прошли. В воскресенье волгоградцы сделали свой выбор: кто-то пошел на избирательный участок, кто-то выбрал приусадебный. Как бы то ни было, результаты объявлены, мандаты распределены, скоро народные избранники проведут первые заседания. Чтобы они «долго не раскачивались», их собрал на встречу губернатор Андрей Бочаров. 12 сентября руководители комитетов областной администрации, главы муниципальных образований и актив регионального отделения партии «Единой России» встретились в ДЮЦе. Кружками по интересам для них станут рабочие парламентские группы, которые сформируют в ближайшее время. О «наполеоновских» планах властей на ближайшие годы рассказал губернатор.

«НЕВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ ИНОГДА ХУЖЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА»

Сначала своих коллег поздравил секретарь регполитсовета «ЕР» Сергей Горняков. Он доложил, что скоро к работе в гордуме Волгограда приступят 30 депутатов от партии власти. К победе на выборах они готовились долго и провели накануне две с половиной тысячи встреч с избирателями. Конечно же, наобещали много. Горняков напомнил депутатам, процитировав президента, что «невыполненные обещания иногда – хуже предательства».

Андрей Бочаров заметил, что окончательные итоги выборов объявят уже скоро, но уже сейчас точно известно, что 76% депутатских мандатов у «единороссов». А значит, что большинство проектов, которые будут воплощать в жизнь в ближайшие годы, могут стать партийными. Депутатам придется подумать и над финансированием этих проектов. Как же власти собираются повышать качество жизни людей (которое, по их словам, должно быть достойно не только современников, но и великой победы, одержанной нашими предками на этой земле)?

НОВЫЕ БОЛЬНИЦЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

Качественное медицинское обслуживание населения, по словам губернатора, это первое и главное, над чем будут работать. Реконструкцию в этом году закончили в больнице 25, сейчас обновляют 7-ю. Это не только отличный ремонт, но и полная модернизация оборудования.

«Этот опыт нам надо применить в больнице Фишера в Волжском и 15-й больнице в Красноармейском районе. Они должны быть оснащены по последнему слову. Тогда мы полностью закроем вопросы, связанные с оказанием экстренной медицинской помощи жителям Волгоградской области», - сказал Бочаров.

Также в планах на ближайшие годы – модернизация онкологического центра, который должен соответствовать лучшим мировым практикам, а также открытие современных ФАПов на селе. Претендует на обновление и областная больница №1.

ВОЛГОГРАДСКИЙ «СИРИУС»

По словам Бочарова, который в свою очередь ссылается на экспертов, ряд профессий в ближайшие годы вообще исчезнет или изменится до неузнаваемости. И уже сейчас чиновникам надо подумать, что поменять, чтобы наши дети после учебы были востребованы на рынке труда, и не учить их тому, что никогда не пригодится.

«Надо посмотреть, сколько специалистов и какого уровня потребуется волгоградской экономике сейчас и в перспективе», - говорит губернатор. В планах у чиновников продолжать строить не только школы, но и центры дополнительного образования и развития детей. Уже решили, что в области появится современное образовательное пространство, что-то типа «Артека» или «Сириуса», и почти решено, что построят его на базе лагеря «Зеленая волна». Сможет принимать до тысячи детей разово за одну смену, и будет связан с ведущими вузами страны и мира. Помогут в созднии центра волгоградские университеты.

РЕАНИМАЦИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

Промышленность, как говорит губернатор, это основа развития области. И любые новые производства – это рост экономики. Сейчас наша экономика должна быть благодарна, как минимум, Волгоградскому алюминиевому заводу, где запускают электролизное производство, здесь же приступят к строительству анодной фабрики. Оживет в скором времени и «Химпром». На восточном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве на его базе нового завода по производству метанола и организации химического кластера в нашем городе.

«Есть перспектива реанимации судостроительного и судоремонтного заводов. Не буду забегать вперед, но это необохимо и для России, и для нас. Сейчас серьезный процесс переговоров идет», - рассказал Бочаров.

Наращивать производство будут и в сельском хозяйстве. Здесь хотят развивать кооперацию, мелиорацию, молочное животноводство, а также переработку кукурузы.

НОВЫЕ ПРИСТАНИ НА ВОЛГЕ И 2 МИЛЛИОНА ТУРИСТОВ

Не менее серьезные планы у властей связаны с транспортом и дорогами. В первую очередь все силы бросят на строительство объездной дороги, оставшиеся – на восстановление областных и муниципальных дорог. Повезет Волжскому – в честь 65-летия город получит деньги на обновление дорожного покрытия. Собираются уже в следующем году приступить к новой очреди реконструкции аэропорта – там строят мультимодальный транспортно-логистический узел. Обещают построить продолжение улицы Электролесовской до Кировского и рокадной дороги.

В 2018 году Волгоград пережил наплыв туристов. Чтобы не снижать планку, областные власти хотят повышать туристическю привлекательность, чтобы принимать до двух миллионов гостей в год. Нужно развивать инфраструктуру.

- Одна из сложных проблем в области - это речные перевозки. Мы делаем причалы, будем углублять дно, чтобы большие лайнеры к нам приходили. И, конечно, пристани, - говорит губернатор. - Камышин - прекрасный город, но кроме как на автобусе или на машине, туда трудно сегодня добраться. Поэтому мы займемся строительством инфраструктуры прибрежной части Камышина и созданием там современной пристани. Тогда Камышин может стать большим транспортным узлом и наладить пассажирские перевозки в Николаевский, Старополтавский, Палласовский районы. Объезжать далеко. Поэтому их жители вынуждены переправляться через Волгу на частных лодках.

ДВОРЕЦ СПОРТА ОСТАНЕТСЯ СПОРТИВНЫМ ОБЪЕКТОМ

Не забудут про культуру и спорт.

«Такие же комплексы, такого уровня, как этот ДЮЦ, где мы сейчас находимся, должны быть во всех районах», - заметил Бочаров. И рассказал об историческом, по его мнению, решении, которое приняли накануне на встрече с профсоюзами. Напомним, Дворец спорта, который уже более полугода закрыт после проверки пожарных, забрали в государственную собственность. Его реконструкцией и содержанием займутся областные власти. В ближайших планах – привети в порядок стадион «Трактор» и реанимировать «Монолит». В каждом районе города хотят сделать стадион для массового занятия спортом жителей.

Обращаясь к депутатам и чиновникам, губернатор попросил заложить деньги на эти проекты с бюджеты на 19, 20 и последующие годы.

- Нужно все оформить в проекты для привлечения федеральных средств. На первом этапе особое внимание уделить техзаданию и проработке проектов, - раздал задания Бочаров.

И заметил: «После того, как я публично обозначил эти проекты, у меня шансов отступать назад уже нет. И у вас нет».

СКАЗАНО

«Раскачиваться некогда. У нас просто нет времени. Катастрофически не хватает времени. В сутках 24 часа. Конечно, сейчас на один час будет больше, по сравнению с московским, тем не менее, это не спасет руководителей органов власти от катастрофической нехватки времени».

«Местные депутаты должны и обязаны работать и формировать предложения, но не придумки».

«Мы сегодня занимаем очень серьезную позицию. Лидирующую. Это надо укреплять и доказывать исключительно делами. Ничем другим это доказывать не надо».