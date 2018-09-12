2018-09-12T14:49:55+03:00
Общество

В Волгограде обновят и модернизируют больницу №15 и Фишера в Волжском

Губернатор Андрей Бочаров определил основные направления работы на встрече с активом реготделения «Единой России»
Екатерина СИМОХИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Больницу "Каустика" сделают суперсовременной. Фото с сайта больницы №15 Волгограда.Больницу "Каустика" сделают суперсовременной. Фото с сайта больницы №15 Волгограда.
Изменить размер текста:

Выборы прошли, правящая партия получила в Волгоградской области 76% депутатских мандатов. И уже 12 сентября глава региона Андрей Бочаров в ДЮЦ встретился с активом партии "Единая Россия", поставил ряд ключевых задач и определил приоритеты в дальнейшей работе. Порекомендовал им немедленно отправиться работать, чтобы повышать качество жизни в области. Главный упор - на медицину и соцпомощь.

- У нас до сих пор смертность в области выше рождаемости, значит, не все делаем возможное в этом направлении, - акцентировал внимание присутствующих губернатор. - Основной упор надо сделать на поддержке материнства и детства и на оказании высокотехнологичной медпомощи. У нас уже есть успешный опыт в создании медучреждений экстренной помощи - как больница №25 и 7-я. Надо распространять этот опыт дальше.

В планах - модернизировать и обновить больницу №15 в Красноармейском районе Волгограда и больницу Фишера в Волжском. Обещают оснастить их по последнему слову техники.

- Еще один важный проект - создание в регионе онкологического центра, соответствующего лучшим мировым практикам. Проект сложный, но, уверен, мы его реализуем, - отметил Бочаров.

Дополнительное внимание посоветовал уделять профилактике и раннему выявлению болезней у волгоградцев, на селе с этой целью будут открывать современные ФАПы.

Также рассматривают вопрос обновления областной больницы №1.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На юге Волгограда двадцать домов 26 сентября отключат от воды
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей