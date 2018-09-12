В Волгограде обновят и модернизируют больницу №15 и Фишера в Волжском

12 Сент. 13:04 2018-09-12T14:49:55+03:00

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Выборы прошли, правящая партия получила в Волгоградской области 76% депутатских мандатов. И уже 12 сентября глава региона Андрей Бочаров в ДЮЦ встретился с активом партии "Единая Россия", поставил ряд ключевых задач и определил приоритеты в дальнейшей работе. Порекомендовал им немедленно отправиться работать, чтобы повышать качество жизни в области. Главный упор - на медицину и соцпомощь.

- У нас до сих пор смертность в области выше рождаемости, значит, не все делаем возможное в этом направлении, - акцентировал внимание присутствующих губернатор. - Основной упор надо сделать на поддержке материнства и детства и на оказании высокотехнологичной медпомощи. У нас уже есть успешный опыт в создании медучреждений экстренной помощи - как больница №25 и 7-я. Надо распространять этот опыт дальше.

В планах - модернизировать и обновить больницу №15 в Красноармейском районе Волгограда и больницу Фишера в Волжском. Обещают оснастить их по последнему слову техники.

- Еще один важный проект - создание в регионе онкологического центра, соответствующего лучшим мировым практикам. Проект сложный, но, уверен, мы его реализуем, - отметил Бочаров.

Дополнительное внимание посоветовал уделять профилактике и раннему выявлению болезней у волгоградцев, на селе с этой целью будут открывать современные ФАПы.

Также рассматривают вопрос обновления областной больницы №1.