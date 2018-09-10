2018-09-10T16:40:12+03:00
Экономика

Японцы построят в Волгограде к 2022 году завод по производству метанола на базе Химпрома

Соответствующее соглашение было подписано сегодня в рамках Восточного экономического форума
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В новое производство обещают вложить 800 миллионов долларов.В новое производство обещают вложить 800 миллионов долларов.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Сегодня в ходе Восточно-экономического форума в присутствии Президента РФ Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ было подписано очень важное для Волгограда соглашение – о строительстве на базе «Химпрома» нового завода по производству метанола и организации химического кластера в нашем городе.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), японский конгломерат Marubeni Corporation и Инфраструктурная Корпорация АЕОН согласовали все ключевые условия по реализации этого проекта.

Напомним, что переговоры с Корпорацией АЕОН по "Химпрому" ведутся с 2017 года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в РФПИ, совокупный объем инвестиций в проект составит более 800 миллионов долларов. В 2020 году его плланируют начать строить, а закончить – к 2022 году. Предполагаемая мощность химпредприятия составляет более 1 миллиона тонн метанола в год. Планируется, что вся продукция завода будет поставляться на экспорт.

- Этот проект позволит создать не только современное производство, но также позволит увеличить глубину переработки природного газа на территории РФ. Проект имеет также социальную значимость, поскольку его реализация будет содействовать созданию рабочих мест в регионе – около 600 рабочих мест на предприятиях и более 3 000 в смежных отраслях, а также обеспечивать значительные налоговые поступления федеральный и региональный бюджеты, - цитируют в РФПИ гендиректора Кирилла Дмитриева.

- Мы готовы приложить максимальные усилия и оказать многостороннюю поддержку нашим партнерам в реализации проекта совместно с Mitsubishi Heavy Industries Engineering, нашим надежным партнером, - отметил на встрече главный операционной директор Дивизиона промышленного оборудования Marubeni Corporation Эйдзи Окада.

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