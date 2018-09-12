2018-09-12T13:43:18+03:00
Общество

Андрей Бочаров: будем строить современные пристани в Камышине и Волгограде

В Волгоградской области хотят развивать речные перевозки, чтобы привлечь миллион и более туристов в год
Екатерина СИМОХИНАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Речные круизы могут привлечь туристов в область.Речные круизы могут привлечь туристов в область.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Волгоградская область не первый год повышает свою привлекательность для туристов. Миллион гостей в год - далеко не предел мечтаний. Но для того, чтобы привлечь туристов, нужно развивать инфраструктуру. Такую возможность может дать речной туризм. Об этом губернатор Андрей Бочаров заявил на встрече с активом «Единой России».

- Одна из сложных проблем в области - это речные перевозки. Мы делаем причалы, будем углублять дно, чтобы большие лайнеры к нам приходили. И, конечно, пристани, - заявил Андрей Бочаров. - Например, Камышин - прекрасный город, но кроме как на автобусе или на машине, туда трудно сегодня добраться. Поэтому мы займемся строительством инфраструктуры прибрежной части Камышина и созданием там современной пристани.

По словам губернатора, Камышин может стать большим транспортным узлом. Пристань позволит соединить Камышинский, Николаевский, Старополтавский, Палласовский районы. Объезжать далеко. Поэтому их жители вынуждены переправляться через Волгу на маленьких лодочках, порой рискуя жизнью. Помимо пристани в Камышине, власти уделят внимание причалам в Красноармейском районе и в центральной части Волгограда.

Кроме того, готов проект третьего этапа реконструкции аэропорта и строительства на его территории мультимодального комплекса. Скорее всего, уже в следующем году там начнут строить автовокзал. Немало денег на инфраструктуру выделят и Волжскому к 65-летнему юбилею.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На юге Волгограда двадцать домов 26 сентября отключат от воды
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей