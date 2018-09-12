Андрей Бочаров: будем строить современные пристани в Камышине и Волгограде

12 Сент. 13:43 2018-09-12T13:43:18+03:00

В Волгоградской области хотят развивать речные перевозки, чтобы привлечь миллион и более туристов в год

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Волгоградская область не первый год повышает свою привлекательность для туристов. Миллион гостей в год - далеко не предел мечтаний. Но для того, чтобы привлечь туристов, нужно развивать инфраструктуру. Такую возможность может дать речной туризм. Об этом губернатор Андрей Бочаров заявил на встрече с активом «Единой России».

- Одна из сложных проблем в области - это речные перевозки. Мы делаем причалы, будем углублять дно, чтобы большие лайнеры к нам приходили. И, конечно, пристани, - заявил Андрей Бочаров. - Например, Камышин - прекрасный город, но кроме как на автобусе или на машине, туда трудно сегодня добраться. Поэтому мы займемся строительством инфраструктуры прибрежной части Камышина и созданием там современной пристани.

По словам губернатора, Камышин может стать большим транспортным узлом. Пристань позволит соединить Камышинский, Николаевский, Старополтавский, Палласовский районы. Объезжать далеко. Поэтому их жители вынуждены переправляться через Волгу на маленьких лодочках, порой рискуя жизнью. Помимо пристани в Камышине, власти уделят внимание причалам в Красноармейском районе и в центральной части Волгограда.

Кроме того, готов проект третьего этапа реконструкции аэропорта и строительства на его территории мультимодального комплекса. Скорее всего, уже в следующем году там начнут строить автовокзал. Немало денег на инфраструктуру выделят и Волжскому к 65-летнему юбилею.