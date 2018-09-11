Профсоюзы отдали Дворец спорта в собственность Волгоградской области

СЕГОДНЯ 20:32 2018-09-11T20:34:59+03:00

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Дождались: Облсовпроф все-таки передал Дворец спорта администрации Волгоградской области в собственность. Причем не продал, а именно отдал - безвозмездно, то есть даром. Такое решение было принято сегодня, 11 сентября, на заседании Волгоградского областного совета профсоюзов, в котором принял участие губернатор Андрей Бочаров.

Напомним, что Дворец спорта - самое большое по вместительности здание, но оно давно нуждается в капитальном ремонте. Долгое время оно находилось в аренде у завода «Красный Октябрь», а в 2017-м профсоюзы вдруг решили его продать. Мол, денег нет на содержание (по предварительным подсчетам только во втором полугодии 2018 года на содержание здания надо 40 миллионов рублей). Тогда Дворец оценили примерно в 100-200 миллионов рублей. Но не продали. А весной его вообще закрыли за многочисленные нарушения пожарной безопасности.

И вдруг месяц назад появились слухи, что здание подарят региону. Тогда в Облсовпрофе информацию не подтвердили. Но и не опровергли.

Сегодня, предвкушая вопросы журналистов и общественников на этот счет, Андрей Бочаров сразу заявил, что если Дворец передадут в региональную собственность, область готова его реконструировать. Присутствующие согласились, что восстановить здание может только власть.

- Экономически профсоюзы не могут уже сегодня позволить себе содержание подобного здания, нет той армии членов профсоюзов, которые отчисляют эти взносы, на которые мы могли бы содержать эти сооружения. Здание переходит не каким-то коммерческим структурам непонятным, это идет жителям Волгоградской области, государству. Государство возьмет на себя обязанности по реконструкции и ремонту, содержанию этого здания, - отметила заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Галина Келехсаева.

После этих выступлений вопрос вынесли на голосование. Из 38-ми членов профсоюзных организаций области 31 высказались «за», 4 - «против», 2 - воздержались и 1 бюллетень признан недействительным.

При этом глава региона заверил, что профсоюзы смогут использовать здание для своих мероприятий на безвозмездной основе. А еще область готова купить земельные участки под Дворцом спорта.