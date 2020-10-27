Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 27 октября: 304 человека в реанимации, 94 на ИВЛ

В больницах осталось 986 свободных коек. Фото: АВО

Волгоградская область каждый день ставит антирекорды по приросту заболевших коронавирусом и вот-вот перевалит за две сотни в сутки. На сегодня положительные тесты получили 197 человек, вчера было 195. Регион прочно закрепился в топ-15 по общему числу зараженных ковидом. На сегодня эта цифра достигла 19 тысяч 525 человек. Но куда большее беспокойство властей вызывает стабильный прирост пациентов ковидных госпиталей. Как рассказал на брифинге председатель облздрава Анатолий Себелев, большинство из них поступает в больницы уже в тяжелом состоянии. На сегодня в регионе осталось 986 свободных коек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 27 октября 2020 года.

Статистика. Яндекс.

В ковидных больницах на сегодня уже 6432 пациента, в том числе 79 детей. Подавляющее большинство из них с пневмонией - 6220 человек. При этом тесты подтвердили коронавирус менее, чем у трети из них. Зачастую в больницы волгоградцы поступают, когда инфекция уже опустилась в легкие и по мазку из носоглотки ее не определить. В реанимации врачи спасают жизни 304 волгоградцев, 94 из них подключили к ИВЛ.

Покинули за сутки больничные койки еще более двухсот человек с подтвержденным диагнозом. Всего же вылечились более 16,8 тысячи человек или 86% от всех заразившихся коронавирусом.

В России на сегодня тоже рекорд по числу новых заразившихся – 16 550 человек. С каждым днем больше и умерших пациентов с коронавирусом. В стране за сутки 320 смертей. В Волгоградской области на сегодня экспертная комиссия подтвердила три смерти пациентов с ковидом. Но официально регистрируют летальные исходы с задержкой от месяца и более. Так что картина далека от реальной. Всего же по официальным данным коронавирус унес жизни 196 волгоградцев.

Тем временем, медики продолжают работать на пределе сил. Поликлиники, скорая, больницы перегружены. В амбулатории поступают бесплатные лекарства – 12 препаратов, которые будут раздавать заболевшим ковидом пожилым людям.