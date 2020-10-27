Педиатр и фельдшер «скорой»: еще два волгоградских медика скончались от COVID-19

Олегу Попову - фельдшеру неотложки - было всего 54 года. Фото из соцсети.

В то время, как некоторые волгоградцы до сих пор выступают против масок и ограничений по коронавирусу, в больницах почти ежедневно умирают медики. Те, кто потом лечит вот таких «противников режима». За последние пару дней, к 27 октября, смертельный список умерших от COVID-19 медиков пополнили врач-педиатр из Волжского и фельдшер неотложки из Волгограда.

Мужчина работал на подстанции №2 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Его звали Олег Юрьевич Попов. Ему было всего 54 года.

«Соболезнования родным и близким. Он всегда был на передовой», - все, что смогли написать коллеги, которые также как Попов сейчас работают с ковидными пациентами.

Врачу-педиатру из Волжского Светлане Ивановой было 67 лет, из которых 41 год она отдала лечению детей. 14 последних лет проработала в Волжской горбольнице. Утром 26 октября ее не стало. Коронавирус.

«Светлана Павловна была настоящий профессионал своего дела. Пример трудолюбия, неравнодушия к чужим бедам, преданности. Светлая память о ней навсегда останется в сердцах коллег, - гласит некролог на сайте медучреждения. – Администрация больницы выражает искренние соболезнования родным и близким Светланы Павловны».

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