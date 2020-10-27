Волгоградская область закупила лекарства для бесплатной раздачи больным коронавирусом

Таблетки для лечения коронавируса пенсионерам принесут бесплатно. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Начиная с 26 октября заболевшим коронавирусом волгоградским пенсионерам 65+ лекарства в поликлинике должны выдавать бесплатно. Регион уже закупил первую партию медикаментов – это около 140 тысяч упаковок лекарств 12 наименований. Сейчас их распределяют по медучреждениям.

Как сообщили в облздраве, в список лекарств, которые будут бесплатно выдавать пенсионерам Волгоградской области с подтвержденным коронавирусом, входят антибиотики, противовирусные препараты, антикоагулянты и другие. Перечень сформирован согласно последним рекомендациям Минздрава РФ.

Теперь пожилым людям старше 65 лет с признаками ОРВИ врач из поликлиники будет делать экспресс-тест. А в случае подтверждения COVID-19 все назначенные лекарства принесет на дом бесплатно волонтер или соцработник. Поликлиники должны будут мониторить остаток бесплатных лекарств и своевременно подавать заявки и пополнять запасы.