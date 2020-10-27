Растет число заболевших ковидом в Волгограде, Волжском и Камышине

В больницах осталось менее тысячи свободных ковидных коек. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Волгоградской области на сегодня снова рекордное количество заболевших коронавирусом. Из 197 новых ковидных пациентов сразу 114 приходится на Волгоград. Но после рекордов последних дней это уже не удивляет. В Волжском подтвердили 26 новых случаев, в Камышине – 12. Не отстает и Среднеахтубинский район - плюс 10 заразившихся. В целом же на 27 октября 2020 коронавирус получил распространение в 23 городах и районах Волгоградской области. Среди заразившихся 17 детей школьного возраста и сразу 96 человек старше 50 лет.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, в Светлоярском районе на сегодня 6 ковид положительных пациентов, в Котово – 4, по три в Михайловке и Ленинском районе.

География распространения коронавиурса в регионе. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Алексеевский, Городищенский, Еланский и Николаевский районы внесли на 27 октября в списки заразившихся ковидом по два человека. И еще в 11 районах по одному новому пациенту. В их числе близкие к областному центру Иловлинский, Калачевский, Быковский и Котельниковский, а также Новоаннинский, Клетский и Киквидзенский, Серафимовичский и Нехаевский, Чернышковский и Урюпинский.

Меньше сотни коронавирусных больных осталось лишь в десяти районах Волгоградской области, в основном на севере региона. Но половина из них скоро перешагнет этот рубеж.