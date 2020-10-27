От ковида умерли два пенсионера из Волгограда и молодой мужчина из Волжского

Фото администрации ВО.

В официальной статистике число смертельных исходов от коронавируса в Волгоградской области приближается к двум сотням. Сегодня, 27 октября, в этот черный список добавили еще троих – двух пенсионеров из Волгограда и 46-летнего мужчину из Волжского. Подробности о летальных случаях «КП-Волгоград» рассказали в региональном оперштабе.

94-летний мужчина из Волгограда обратился за медпомощью только через неделю после того, как почувствовал у себя первые признаки заболевания. Время было упущено. В больнице №5, куда его привезли с диагнозом COVID-19, врачи уже не смогли ему помочь.

Не смогли спасти медики и 79-летнюю женщину из Волгограда, хотя она вызвала врача сразу, как почувствовала недомогание.

- При ухудшении состояния ее госпитализировали в больницу №12. Но, Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, пациентка скончалась от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - информируют в оперштабе.

Мужчине из Волжского было всего 46 лет. Но у него был сахарный диабет и коронавирус стал для него убийственным.

- Его поместили в волжскую горбольницу № 3 через два дня после начала заболевания в состоянии средней степени тяжести. Когда его состояние ухудшилось, перевезли в Волгоград в больницу №4. Но и здесь ему не смогли помочь, - сообщают в оперштабе.