Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 октября: все больше заболевших ждут бесплатных лекарств

В Волгограде и области на сегодня 194 заразившихся коронавирусом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Снова Волгоградская область ставит антирекорды. На сегодня пришло лабораторное подтверждение диагноза еще на 194 жителя региона. Накануне заболевших коронавирусом было 192. С каждым днем цифра прироста все больше и больше. Но по стране регион в этом плане опустился на 17-е место. Общее количество заразившихся коронавирусом вплотную подобралось к очередной моральной планке – 18 тысяч 940 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 24 октября 2020 года.

Продолжает расти и число смертей пациентов с коронавирусом. По данным ИЦК, на сегодня эксперты подтвердили еще две смерти. Всего же инфекция унесла жизни уже 190 жителей Волгограда и области.

Статистика. Яндекс

На этом фоне статистика по выздоровевшим и выписанным не может не радовать. Закрыли больничные листки на 24 октября еще 216 волгоградцев, переболевших ковидом. Всего же справились с коронавирусом 16 тысяч 565 человек. Среди них и 96-летний защитник Сталинграда Евгений Рогов, и его дочь.

Однако в ковидных госпиталях Волгограда и области на сегодня остается более 6 тысяч человек - 6124 взрослых и 76 детей. Многие поступают в больницу уже в тяжелом состоянии.

Тем временем волгоградцы привыкают жить по новым правилам и карантинным ограничениям, которые начали действовать в Волгоградской области с 23 октября. Тех, кто не верит в существование коронавируса, становится все меньше. И все больше у каждого знакомых и родных, которые уже столкнулись с новой инфекцией.

А с понедельника облздрав должен начать бесплатно выдавать лекарства, назначенные врачом заболевшим коронавирусом волгоградцам старше 65 лет, инвалидам, детям-инвалидам и беременным, даже если они лечатся амбулаторно (в поликлинике). Бегать по аптекам с температурой не придется. Медикаменты принесут на дом.