Лекарства от коронавируса в Волгограде: кому принесут бесплатно

В список бесплатных лекарств включили 11 препаратов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за большого числа тяжелых ковидных пациентов старшего возраста, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пару дней назад поручил организовать бесплатную выдачу лекарств пожилым людям. Причем их принесут на дом. Сегодня, 23 октября, на сайте волгоградского облздрава появился проект приказа, где расписано, кому и как будут доставлять эти лекарства.

Итак, во-первых, лекарственные препараты будут выдавать только после осмотра врача и по его назначению.

Во-вторых, за счет средств регионального бюджета получат лекарства волгоградцы, страдающие легкой и средней формой ОРВИ, в том числе и коронавирусом. Причем для ковидных пациентов препараты выдадут только в случае, если имеется подтвержденный диагноз Covid-19.

В-третьих, получат их лишь волгоградцы, которые относятся к следующим группам населения:

- граждане в возрасте более 65 лет,

- инвалиды и участники ВОВ, а также лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла, «Дети Сталинграда»,

- многодетные семьи,

- дети – инвалиды,

- беременные женщины.

В список лекарств, которые будут закуплены за деньги областного бюджета, попали 11 препаратов, в том числе антибиотики, противовирусные, антикоагулянты и иммуномодуляторы.