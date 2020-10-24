В Волгограде за сутки ковид подтвердили сразу у 111 человек

Очень много заболевших на сегодня среди детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из 194 ковид положительных в регионе на 24 октября сразу 111 человек приходится на Волгоград. В Волжском коронавирусом заразились 39 человек, в Городище 10 новых случаев, в Камышине - семь. В целом на сегодня коронавирус получил распространение в 15 городах и районах Волгоградской области. Снова больше всего заболевших в возрастной категории от 50 лет и старше. Подхватили заразу сразу 78 человек солидного возраста. Очень много инфицированных ковидом на 24 октября и среди детей – два младенца, 10 дошколят и 42 человека школьного возраста. Таких данных по детской заболеваемости в регионе еще не было.

География распространения коронавируса в регионе. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе региона, шесть человек добавили в списки коронавирусных пациентов в Палласовском районе, по пять – в Среднеахтубинском и Светлоярском. Трое заболевших на сегодня в Чернышках, двое в Жирновске.

И еще в шести районах по одному ковидному пациенту, среди них Дубовский, Калачевский и Быковский, Фролово, Нехаевский и Новониколаевский районы.

В Волгоградской области осталось всего десять районов, где число подхвативших коронавирус меньше сотни. Особое исключение – Руднянский район, где заразившихся 21 человек. В Волгограде же 8228 инфицированных, на втором месте Волжский – 2184, третий Камышин 0 1174. Следом идет Среднеахтубинский район, где число заболевших перевалило за восемь сотен.