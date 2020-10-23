«Спасибо за ваш героический подвиг»: 96-летний защитник Сталинграда победил коронавирус и благодарит врачей

Когда-то Евгений Рогов спас будущее поколение от войны, теперь потомки спасли его от коронавируса. Фото: облздрав.

В 16 лет он лицом к лицу встретил все ужасы Великой Отечественной войны, а в 96 его едва не погубил коронавирус. Ветеран Евгений Федорович Рогов, защитник Сталинграда, полковник, почетный гражданин города-героя Волгограда героически победил оба боя.

Сегодня уважаемый ветеран чувствует себя замечательно, о чем поделился в видеообращении к тем, кто помог побороть страшное для его возраста заболевание.

- Вылечив, отправляете в производство здоровых. Большое вам, большое спасибо за ваш героический подвиг! Сейчас беспрерывно поток, у вас ни сна, ни отдыха. Но что сделаешь? Такая получилась ситуация. Думаю, что мы с этим делом справимся и будем надеяться, что это не повторится. Желаем вам здоровья, как и всем нам вместе, успехов в вашей работе и всякого благополучия вам, вашим семьям. Спасибо! – от всей души поблагодарил врачей и весь персонал Евгений Фёдорович.

СПРАВКА «КП»

Евгений Федорович Рогов встретил войну в 16-летнем возрасте. Тогда он заканчивал 10 класс Михайловской средней школы и знал, что ему предстоит отправиться на фронт. Сначала служил в пехоте красноармейцем-автоматчиком, на калмыцких степях было его первое боевое крещение. Дальше Рогов прошел курсы младших лейтенантов, участвовал в боях за Крым, Ростов, Севастополь, Сталинград, был в Румынии и Болгарии. Из мальчишки, встретившего известие о нападении фашистов на речке, дорос до полковника. На груди – десятки орденов, а в шее осколок немецкой гранаты.

Евгений Рогов принимал участие в юбилейном Параде в Москве в 2015 году. В том же году стал официально «Почетным гражданином города-героя Волгограда».