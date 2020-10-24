От ковида скончались еще двое мужчин из Волгоградской области

В Волгоградской области скончались уже 180 пациентов с ковидом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Что ни день, то в Волгоградской области регистрируют новые жертвы коронавируса. На этот раз от инфекции и ее осложнений скончались двое мужчин - 67-летний камышанин и 55-летний житель Нехаевского района. Оперштаб сообщил подробности двух летальных исходов. Истории похожи на десятки других. Оба умерших страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, у одного из них был рак.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, 67 летний житель Камышина поступил в местную больницу №1, которая стала ковидным госпиталем, уже в тяжелом состоянии. Затем его перевели в Волгоград, в больницу №5, где лечат самых сложных больных с коронавирусом. Но и самые опытные волгоградские врачи не смогли спасти пациента, у которого были патология сердца и заболевания эндокринной системы. Среди камышан это уже 13-й умерший с коронавирусом.

Также экспертная комиссия подтвердила смерть заболевшего коронавирусом 55-летнего мужчины из Нехаевского района. В Урюпинскую ЦРБ он попал уже с пневмонией в довольно тяжелом состоянии. У мужчины были проблемы с ЖКТ, болезни сердечно-сосудистой системы и рак. Медики оказались бессильны и в этом случае. В Нехаевском районе это третья смерть.

Всего скончались уже 180 заболевших коронавирусом волгоградцев, 74 из них проживали в областном центре, 19 смертей приходится на Волжский. Заболевших уже почти 19 тысяч, более 16,5 тысячи из них выздоровели.