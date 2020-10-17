Волгоградцы застряли в гигантской пробке на дороге в пойму

Гигантская пробка растянулась на 10 километров. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Погода в Волгограде стоит отличная. Так что горожане решили использовать с пользой почти летний погожий денек и разом рванули отдыхать в Волго-Ахтубинскую пойму. Только вот на съезде с моста через Волгу их ждет долгая и нудная десяти километровая пробка. Идет ремонт моста через Судомойку. Из-за дорожных работ автомобили в заторе движутся с черепашьей скоростью. Но автомобилисты все равно едут отдыхать, надеясь, что удовольствие от отдыха все же перекроет мучения.

- Гигантская пробка в сторону поймы начинается примерно от поворота на Бобры и продолжается до поворота на хутор Закутский. Если вы хотите отдохнуть в лесу, прибавляйте к времени на дорогу 2 - 3 часа. И запасайтесь терпением, - передает из пробки корреспондент «КП-Волгоград».

Дорожная ситуация в Волгограде . Яндекс.Пробки

Многие волгоградцы в этот день планировали присоединиться к акции «Посади лес» и ехали в пойму высаживать молодые дубочки. Но из-за пробки так и не попали на место.

По данным облкомдортранса, терпеть пробки на направлении Волгоград - Волжский придется еще как минимум неделю, ремонт обещают не затягивать.