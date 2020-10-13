В Волго-Ахтубинской пойме нашли 43 гектара земли, где высадят дубы вместо спиленных ради дороги

Члены думского Экосовета вместе с жителями поймы осмотрели участки, где высадят новый лес. Фото Волгоградской облдумы.

Сегодня речь о том, будут ли строить дорогу через Волго-Ахтубинскую пойму, уже не стоит. Вопрос решенный. Ради трассы все-таки вырубят более 15 тысяч деревьев. Теперь власти готовят почву под то, как выйти из ситуации с минимальными потерями. Акцентируют на том, что 84% всех дубов, которые попадают в зону строительства дороги - спелые и перестойные (проще говоря, очень старые и трухлявые). А вместо них пообещали высадить более 200 тысяч новых деревьев (это в десятки раз больше, чем планируют спилить). Сегодня, 13 октября, члены рабочей группы экосовета, который создан в Волгоградской облдуме, отправились в природный парк, чтобы вместе с жителями поселков Среднеахтубинского района осмотреть участки, которые лесники предлагают под компенсационные высадки. В частности, уже определили три участка общей площадью в 42,9 гектара. Расположены они в лесном фонде и на территории Фрунзенского сельского поселения.

На месте лужайки вырастет новая дубрава. Фото администрации ВО.

- Вообще законодательство позволяет делать компенсационные высадки в любом районе, но в данном случае вопрос уже решенный – молодые деревья высадят именно на территории Волго-Ахтубинской поймы. Сегодня мы лично убедились: участки есть, почва отвечает всем требованиям для произрастания новых дубрав. И важно, что высадка будет вестись массивами, которые будут служить «зеленым щитом» для близлежащих населенных пунктов, - отметила председатель думского комитета по охране окружающей среды и природопользованию Ирина Соловьева. – Но подчеркну: участки будут подбираться с учетом мнения экспертов и жителей.

И даже рекомендовала главе Среднеахтубинского района организовать общественное обсуждение тех мест, где планируют проводить компенсационное озеленение.

Жители поселков, которые попадают в зону строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, не против новой магистрали. Говорят, в часы пик по дороге в Волгоград сейчас постоянные пробки, а перейти трассу пешеходам весьма проблематично из-за плотного потока машин. Но и вопрос экологии для них не пустой звук.

- Для нас важно, чтобы дети росли в благоустроенном климате, где много зеленых насаждений, где свежий воздух. И, если будут восстанавливать здесь лес, если будут ухаживать за ним, то будет только на пользу пойме, - говорит директор Бурковской школы Ольга Попкова.

Власти обещают все участки под посадку согласовывать с жителями поймы. Фото администрации ВО.

Власти, конечно же, пообещали внимательно отнестись к новым посадкам.

- Во-первых, обязательным условиям при формировании проекта лесовосстановления станет тщательная подготовка почвы под посадку. Во-вторых, будет разработана система полива саженцев. И, в-третьих, саженцы будут брать с закрытой корневой системой и выращенной на территории региона, - акцентирует Соловьева.

В администрации региона говорят, что почву под новые посадки начнут готовить уже в 2021 году. А компенсационные высадки деревьев планируют делать одновременно со строительством дороги и выполнять поэтапно.

НА ЗАМЕТКУ

В зону строительства новой дороги попадает не более 0,2% от общего числа деревьев природного парка. А при использовании временного отвода сплошная рубка производиться не будет.