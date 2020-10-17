Дорогу через пойму построит компания, которая делает берегоукрепление в Волгограде

Дорога соединит мост через Ахтубу с Третьим решающим. Фото: Андрей ШЕРЕМЕТЬЕВ

В Волгограде подвели итоги электронного аукциона по отбору подрядчика на строительство первого этапа дороги, которая соединит «танцующий» мост через Волгу с новым мостом через Ахтубу. Контракт стоимостью более 5,6 миллиарда рублей достанется компании из Ярославля - Группе компаний «ЕКС». Волгоградцам она уже знакома, как строитель берегоукрепления в районе улиц Чуйкова и Химическая. Также компания занимается строительством плотин и водопропускных сооружений в Волго-Ахтубинской пойме. Вторым претендентом были строители стадиона «Волгоград Арена» - компания АО «Стройтрансгаз».

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, начальная (максимальная) цена контракта на строительство первого этапа третьей очереди мостового перехода была 5,68 миллиарда рублей. АО «Группа компаний «ЕКС» предложила 5,603 миллиарда, снизив цену контракта на 1,38%. Второй участник торгов сделал предложение на 5,61 миллиарда. Разница, благодаря которой определился победитель электронного аукциона, составила 7,3 миллиона рублей.

Комиссия, в которую входит вице-губернатор Валерий Бахин, одобрила заявку Группы компаний «ЕКС». При этом Волгоградская область сэкономит на строительстве участка дороги протяженностью 4,5 километра 78 миллионов рублей. Этот отрезок соединит мост через Ахтубу и поселок Третий решающий. Остальные 9 километров дороги до моста через Волгу будут делать на втором этапе.

Тем временем, вокруг новой дороги в пойме не утихают скандалы. Общественники пытаются всеми возможными способами не дать вырубить под автотрассу тысячи дубов.