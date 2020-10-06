Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 6 октября: плюс 141 заболевший и две смерти

Волгоградские больницы уже с трудом справляются с наплывом ковидных пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Судя по неутешительной статистике, осенью обстановка с коронавирусом в Волгоградской области будет похлеще, чем минувшей весной. Число новых заболевших растет ежедневно и стремительно. Статистика, которую «КП-Волгоград» предоставляют в ИЦК пугающая: 4 октября - плюс 129, 5 октября – плюс 132, 6 октября – плюс 141. Итого в Волгоградской области заболели коронавирусом уже 15876 человек. Кроме того, за минувшие сутки, к 6 октября, подтвердили еще две смерти от COVID-19, итого в Волгоградской области с начала пандемии умерли уже 154 человека. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 6 октября 2020 года.

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области усугубляется. Инфографика Яндекса.

К сожалению, коронавирус наступает по всей России. За последние сутки подтвердили 11 615 новых случаев коронавирусной инфекции в 83-х регионах страны. Прирост уже составляет +0,9%. В Москве число заболевших за сутки уже перевалило за 4 тысячи, в соседнем Ростове-на-Дону – более 250-ти. Волгоградская область тоже в числе «опасных» - на 14-м месте среди всех субъектов РФ.

Коронавирус наступает по всем регионам ЮФО. Инфографика ИЦК.

Волгоградские власти в срочном порядке увеличивают число коек под ковидных больных. Вчера, 5 октября, принято решение о переформатировании под инфекционные госпитали горбольницы №1 в Волгограде и Светлоярской районной больницы. В ближайшие дни обещают организовать дополнительно 2 тысячи коек под ковидных пациентов. Сегодня утром, 6 октября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отправился в Волжский, где строят новую инфекционную больницу, в надежде, что ее удастся открыть раньше запланированного. Но работы там еще недели на три, так что запустят, как и обещали только в ноябре. А мест в волгоградских больницах уже нет.

Катастрофически не хватает и медиков. Каждый день приходят печальные новости о том, что умер врач, медсестра или санитарка. В смертельном списке COVID-19 уже 18 волгоградских медиков. Вчера, 5 октября, стало известно, что предположительно от ковида умерла врач детской поликлиники №16 Волгограда Наталья Бушуева. На помощь волгоградским врачам уже направили 250 ординаторов из Волгоградского медуниверситета, они после прохождения дополнительного курса обучения пошли работать в поликлиники, госпитали и в неотложку.

К сожалению, стало больше и тяжелых пациентов с ковидом. Смертельные случаи фиксируют уже ежедневно. Сегодня, 6 октября в летальную статистику добавилось еще двое. Итого с начала пандемии в Волгоградской области умерли уже 154 человека.