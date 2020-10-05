250 студентов-медиков помогут волгоградским врачам бороться с коронавирусом

Ординаторы отправились работать в госпитали и в неотложку.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Число коронавирусных больных растет в Волгоградской области в геометрической прогрессии. В больницах срочно наращивают коечный фонд под ковидных пациентов. Сегодня, 5 октября, в администрации региона принято решение вновь перепрофилировать Светлоярскую райбольницу и горбольницу №1 Волгограда под инфекционные госпитали, которые будут работать на прием больных с COVID-19.
Еще одно нововведение: из-за большой нагрузки, которая свалилась на участковых врачей, в поликлиниках Волгограда и области изменили график приема пациентов. Временно отменили предварительную запись к врачам-терапевтам!
Пациентов с признаками простуды будут принимать дежурные врачи в выделенных кабинетах, а также в отдельных инфекционных блоках.
- Это сделано, чтобы разделить потоки пациентов, - отмечают в облздраве.
Одновременно в срочном порядке усиливают штат медиков в волгоградских больницах. Сегодня на помощь врачам отправили 250 ординаторов Волгоградского медуниверситета.
- Часть молодых врачей будут работать в поликлиниках, часть отправились на подстанции скорой помощи Волгограда. 35 студентов-медиков направили в Светлоярскую райбольницу и городскую клиническую больницу №1, перепрофилированные под госпитали, - уточняют «КП-Волгоград» в облздраве. – Все эти добровольцы уже прошли обучение по дополнительным программам, в том числе и по работе с ковидными пациентами.
Увеличили в регионе и численность выездных бригад, которые ведут забор материалов на исследование на коронавирус.
Отметим, что на борьбу с коронавирусом в Волгоградской области ведут более 8,3 тысячи медиков. Непосредственно в инфекционных госпиталях работают 1155 врачей, 2308 медсестер и 1224 санитарок.