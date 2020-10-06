Раньше сдать не получится: новую инфекционку в Волжском откроют в ноябре

Новая больница сможет принимать пациентов в ноябре. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Строительство новой инфекционной больницы в Волжском, так необходимой пациентам особенно сейчас, в пандемию коронавируса, уже завершено. Но начнут принимать там первых больных еще через месяц. Как и обещали, подрядчики готовятся сдать объект к 1 ноября. И ускорить строителей не получится даже у губернатора. Андрей Бочаров во вторник приехал посмотреть, в каком состоянии объект, можно ли приблизить его открытие. Ситуация с количеством свободных коек для коронавирусных больных в Волгоградской области очень острая - госпитализируют только тяжелых пациентов, у которых, как правило, уже есть поражение легких.

Больница рассчитана на 120 пациентов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Все идет в графике, до 1 ноября будут завершены все строительные работы, и в начале ноября будет проведено полностью лицензирование этого объекта. Он в начале ноября, как мы и планировали, будет введен в эксплуатацию. Мы не видим никаких проблем, которые сдвинут график. Полностью укомплектован медицинский персонал, врачи прошли всю подготовку и могут принимать самых сложных пациентов, - отметил Андрей Бочаров.

Внутри идут отделочные работы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Новая инфекционная больница в Волжском рассчитана на 120 мест. В палатах будут размещаться по два человека, но площадь позволяет поставить и три койки, если возникнет такая необходимость. Общая площадь первой и второй очереди - 4,5 тысячи квадратных метров. Здесь стоит кислородная станция и есть очистные сооружения на всю больницу.

Первый корпус уже готов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Как объяснила главврач инфекционной больницы №2, главный внештатный инфекционист облздрава Елена Хлопотова, несмотря на готовность первого корпуса, пройти лицензирование больница сможет только по завершению всех строительных работ. Все документы уже сданы.

В палате есть все необходимое. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Здесь полностью боксированный комплекс, в каждом боксе предусмотрена палата для пациентов, туалет, ванная и вход с улицы. В каждой палате кислородная подводка и приточно-вытяжная вентиляция. Оборудование все закуплено: для клинико-диагностической лаборатории, для кислородной поддержки, для реанимации и интенсивной терапии, - рассказывает Елена Хлопотова.

В каждый бокс отдельный вход с улицы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Строит инфекционку в Волжском на 120 мест компания «Приволжтрансстрой». Во втором корпусе работы завершены на 74%. Идет отделка помещений. Строители ставят окна и двери. После отделки начнут устанавливать и подключать медицинское оборудование.

Так выглядит реанимация новой инфекционки. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- На сегодняшний день уже закончена общестроительная часть – весь корпус стоит готовый, завершено благоустройство, все сети. Внутри ведутся отделочные работы, прокладка инженерных сетей. Первый корпус уже сдан, медики получают лицензию, - рассказывает генеральный директор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков.

Как считает главный инфекционист, в новую больницу в Волжском можно госпитализировать пациента с любой инфекционной патологией.

Здесь есть гаражный бокс для дезинфекции машин скорой помощи. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Это очень замечательная больница, с боксами, с гаражом для обеззараживания транспорта, такой в Заволжье у нас не было, - отмечает Елена Хлопотова. - Врачи-инфекционисты и медсестры очень рады, что они смогут работать в таких условиях. Но, конечно, придется учиться.

По словам губернатора, сегодня ситуация с коронавирусом в регионе непростая и медицинский персонал делает все необходимое, чтобы она была стабильной. Волгоградцев Андрей Бочаров попросил вести себя осмотрительно, теплее одеваться, минимизировать посещение общественных мест и семейных праздничных мероприятий, чтобы не заболеть.