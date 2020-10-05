Еще один врач стал жертвой коронавируса в Волгограде

Наталья Бушуева отдала 37 лет медицине. Фото: поликлиника 16, ПроДокторов

В этот понедельник стало известно о смерти еще одного волгоградского медика, скончавшегося от коронавируса и его осложнений. Ушла из жизни врач-педиатр детской поликлиники №16 Волгограда Наталья Бушуева. Ее не стало 2 октября.

Наталья Бушуева отдала медицине 37 лет, за это время она вылечила тысячи детей. В последнее время работала в 16-й поликлинике Красноармейского района.

- Врач от Бога! Ее скромность, уравновешенность, терпение и грамотность располагают к себе детей и нас, родителей. При обращении к ней, ни разу не было отказа посмотреть ребенка, терпеливо выслушать, дать рекомендации по лечению, даже когда нет записи и когда закончилось ее рабочее время, - так отзываются о враче родители ее маленьких пациентов.

Наталья Ивановна стала уже 14-й жертвой ковида среди медицинских работников региона, чья смерть подтверждена на сегодняшний день. По данным облздрава, каждый десятый заразившийся коронавирусом в области имеет отношение к медицине.

- Проводится посмертное исследование, также организован комплекс мероприятий, направленных на выяснение причин заболевания, контактов на рабочем месте и по месту жительства, - прокомментировали «КП-Волгоград» в областном комитете здравоохранения.