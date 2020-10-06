Волгоград и Волжский в плену коронавируса

На двоих в Волгограде и Волжском 6 октября 69 новых случаев коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области увеличились темпы прироста коронавируса за сутки. 6 октября 2020 года заболевание подтвердилось у 141 волгоградце. Увеличилась и география распространения ковида. Во вторник заболели жители двух городов и 21-го района Волгоградской области, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Продолжают бить рекорды по приросту Волгоград и Волжский. В региональной столице за сутки положительные тесты выявлены у 49 жителей. На протяжении нескольких дней продолжатся вспышка заболеваемости в городе-спутнике – сегодня там 20 новых пациентов с коронавирусом.

География распространения коронавируса на 6 октября 2020 года Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Среди районов региона больше всех заболевших с COVID-19 за сутки выявлено в Камышинском – 11 человек. В Суровикинском районе заболели 10 жителей. В Михайловском районе бороться с опасным вирусом предстоит еще восьмерым пациентам. По 6 человек заболели в Жирновском и Урюпинском районах. В Городищенском и Нехаевском районах заразились ковидом по 4 жителя. Трех человек коронавирус поразил в Даниловском районе. По 2 новых случая болезни в Быковском, Ленинском, Николаевском, Новониколаевском, Палласовском, Среднеахтубинском, Старополтавском районах. По 1 человеку подхватили коронавирус в Алексеевском, Иловлинском, Котельниковском, Кумылженском, Светлоярском и Фроловском районах.

Частичное закрытие школ и детских садов напрямую связано с заболеваемостью среди детей. 5 октября стало известно, что коронавирус подтвердился у 17 ребят от 7 до 14 лет, а также у семи подростков 15-17 лет. Среди детей также пятеро заболевших от 1 года до 6 лет. Однако прирост среди взрослого населения все равно в разы больше. По-прежнему под ударом жители области от 50 до 64 лет – 44 человека с положительными тестами, а также люди от 30 до 49 лет – 35 новых пациентов. 24 человека заболели в возрасте старше 65 лет. Еще девятерым волгоградцам с коронавирусом от 18 до 29 лет.