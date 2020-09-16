За что Ротору присудили поражение и штраф

Игроки и болельщики приехали на стадион, но матч отменили. Фото: СК "Ротор"

В Контрольно-дисциплинарном комитете РФС пояснили решение о присуждении «Ротору» технического поражения со счетом 0:3 в матче 7 тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром». Встречу отменили за час до ее начала, когда игроки и болельщики обеих команд уже прибыли на стадион в Волгограде. Решение принял делегат в связи с выявлением среди игроков и персонала «Ротора» случаев заболевания коронавирусом.

- Игрокам ФК «Ротор» не были выданы QR-коды для доступа в «Чистую зону» при проведении указанного матча, а значит они в любом случае не имели права принимать в нем участие, - пояснил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Если бы матч не отменили, то под угрозой оказались бы футболисты «Краснодара», которым предстоит выступать в еврокубках.

- КДК сделал вывод, что ФК «Ротор» как принимающий клуб не обеспечил необходимые условия для проведения матча, которые привели к его срыву, - говорится в сообщении.

Кроме того «Ротор» оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение Санитарного регламента чемпионата. Ведь, несмотря на отсутствие тех самых QR-кодов, игроки прошли в «чистую зону» и сидели в раздевалке.

Напомним, матч «Ротор» - «Краснодар» должен был состояться на «Волгоград Арене» 13 сентября. Но накануне в волгоградской команде положительный тест на коронавирус пришел семи игрокам и двум сотрудникам клуба. После ковид нашли еще у четверых. В итоге за час до начала игры, когда обе команды уже сидели в раздевалках, а болельщики ждали у ворот стадиона, матч отменили. Хотя «Ротор» готов был выйти на поле, усилив состав здоровыми игроками молодежки. Волгоградский Роспотребнадзор не направил вовремя в РПЛ необходимые документы о проведенном эпидемиологическом расследовании, там приняли решение не рисковать.

Пока «Ротор» готовится к матчу с «Ростовом», открыта продажа билетов. Весь тренерский состав, персонал и футболисты каждый день сдают тесты. Если всю команду отправят на карантин, то «Ротор» рискует так и не выбраться из зоны вылета из-за ковида. Сейчас сине-голубые на последнем месте в турнирной таблице. По итогам семи туров они набрали два очка.