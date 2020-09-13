Ротор заболел: полкоманды скосил коронавирус, матч с Краснодаром отменили

Коронавирус опять разрушил футбольные планы.

Такого в Волгограде не припомнят: за час до футбольного матча игру отменили, а болельщиков отправили по домам. Вечером 13 сентября в РПЛ приняли решение не проводить матч между "Ротором" и ФК "Краснодар", который должен был начаться на "Волгоград Арене" в 20.00 по местному времени.

К вечеру 13 сентября волгоградские болельщики замерли в ожидании: матч оказался под угрозой. И опять по вине коронавируса. Только на этот раз не из-за введенных ограничений, а из-за того, что ковид «скосил» половину команды сине-голубых.

Началось все три дня назад – сразу у нескольких футболистов «Ротора» вдруг поднялась температура и они почувствовали резкое недомогание. Их тут же отправили делать тест на коронавирус. Результатов ждали с большой тревогой. И не зря. У семерых членов клуба тесты положительные. Причем в числе заболевших оказались опорные игроки. Всех заболевших изолировали. Но к утру 13 сентября стало понятно, что вирус пошел по команде. В воскресенье стало плохо еще одному футболисту. Число зараженных росло.

Команда отправилась всем составом сдавать повторные тесты, в том числе и кровь на наличие антител. А перед руководством «Ротора» стал выбор: либо срочно искать замену выбывшим игрокам, либо отменять игру. В запасе у сине-голубых небольшой арсенал, поэтому тренер пошел искать помощи у «молодежки». И нашел, но вопрос о проведении матча остался открытым.

Судьба «Ротора» оказалась в руках Роспотребнадзора.

За час до начала матча - в 19.00 (по волгоградскому времени) в Российской Премьер-лиге сообщили:

"13 сентября члены клуба «Ротор» прошли повторное тестирование. По его итогам были выявлены новые случаи заболевания. К 17.45 (по московскому времени) в РПЛ так и не получили ответа от волгоградского управления Роспотребнадзора о решении - пускать фанатов на матч или нет. Поэтому, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» – «Краснодар» не состоится".

Надо сказать, что команда "Ротора" готова была выйти на поле даже в ослабленном составе, даже выставить молодежь против краснодарских "быков".

- Мы готовы были играть, у нас команда сидит в раздевалке, - прокомментировал "КП-Волгоград" пресс-атташе "Ротора" Дмитрий Моторин. - Мы пока не знаем, какая будет процедура возврата билетов, но обязательно проинформируем болельщиков.

Желающие вернуть билеты на игру могут ознакомиться с правилами возврата по ссылке

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