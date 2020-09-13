Александр Хацкевич: Ротор готов был играть с Краснодаром

Фото СК "Ротор".

«Мне сложно комментировать отмену матча. Наверно такой регламент. Могу сказать одно: Ротор готов был играть. Может Краснодар был не готов, не знаю», - наставник сине-голубых Александр Хацкевич заметно расстроен решением РПЛ об отмене игры «Ротора» с ФК «Краснодар». Напомним, из-за того, что у нескольких футболистов волгоградского клуба обнаружили коронавирус накануне матча, игру, которая должна была состояться 13 сентября 2020-го на «Волгоград Арене» решили не проводить. Причем окончательное решение было принято буквально за час до матча 7-го тура Тинькофф РПЛ.

Тренер волгоградцев подтвердил, что за коронавирус подтвердили сразу у нескольких футболистов. По данным «КП-Волгоград» положительный тест на COVID-19 пришел у Зурико, Кожемякина, Репина и еще у нескольких членов клуба, в том числе у тренера вратарей.

«Их сразу изолировали. Сегодня утром все 16 футболистов, заявленных на матч, сдали кровь и у всех тесты отрицательные», - отметил Хацкевич.

Он также подтвердил, что ему пришлось взять на подмогу вместо заболевших нескольких игроков из молодежки «Ротора». В частности, известно, что на матч были заявлены Николаев, Колесниченко, Песегов, Макаров, Алейник, Степанов, Матрикарди, Гогуа, Кверквелия, Манучарян, Чондрич. Все они прибыли в назначенное время на стадион и даже успели провести предматчевую тренировку. Но сразиться с краснодарскими «быками» им не дали.