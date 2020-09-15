«Ротор» ждет решения КДК, а футболисты тренируются и сдают тесты на коронавирус

Здоровые футболисты были готовы выйти на игру с "Краснодаром" и не теряют надежду сразиться с "Ростовом". Фото: СК Ротор.

Футболисты и руководство обоих клубов, как и болельщики, ждут, какое же решение вынесет контрольно-дисциплинарный комитет российского футбольного союза по матчу Ротор – Краснодар, который отменили за час до начала игры 13 сентября 2020 года. Обе команды были готовы играть, вовремя прибыли на стадион и собирались выйти на разминку, когда из РПЛ пришла неприятная новость: матч Ротор – Краснодар не состоится. 16 сентября 2020 состоится заседание КДК, на котором должны принять решение: засчитать «Ротору» техническое поражение или перенести матч на другую дату.

Напомним, на прошлой неделе коронавирус подкосил почти половину «Ротора» - 10 игроков и трех сотрудников клуба. Положительные тесты пришли за день до матча, еще и в выходной, поэтому Роспотребнадзор даже не успел провести расследование и выдать заключение – можно ли проводить игру. Разрешения от волгоградских санитарных врачей не дождались в РПЛ, и решили не проводить игру. По регламенту «Ротору» могут засчитать техническое поражение со счетом 0:3, с чем волгоградские футболисты и тренер были не согласны: команда готова была сражаться на поле, нашлось 16 здоровых игроков (пять из них – из молодежки), которых заявили на игру.

Пока в итоговой таблице 7 тура РПЛ в графе Ротор – Краснодар написано «матч не состоялся», команды сыграли по 6 игр, «Краснодару» не засчитали 3 очка. Все ждут решения КДК.

Тем временем, заболевшие игроки «Ротора» продолжают сидеть на строгом карантине и ждать выздоровления, а здоровые – ежедневно сдают тесты на коронавирус и тренируются, в надежде сыграть на выезде с «Ростовом». Напомним, в Ростове-на-Дону команды должны встретиться в эту субботу, 19 сентября. "Ростов" пока не открыл продажу билетов на эту игру. Пока же в «Ротор» нагрянул Роспотребнадзор, который пока проводит эпидрасследование.