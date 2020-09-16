На матч Ростов – Ротор назначили арбитров и открыли продажу билетов

"Ростов Арена" ждет "Ротор". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Российский футбольный союз в среду, 16 сентября назначил бригады арбитров на матчи 8 тура РПЛ. В том числе и на субботнюю игру «Ростова» и «Ротора». Означает ли это, что встреча состоится? Лига пока не сделала никаких заявлений о возможности проведения поединка в Ростове-на-Дону. Но если матч состоится, судить его будут главный арбитр Игорь Панин, ассистенты Антон Кобзев и Илья Елеференко, ответственные за VAR Павел Кукуян и Максим Гаврилин, резервный арбитр Антон Фролов.

«Ростов» тоже в ожидании встречи, и уже открыл продажу билетов. На игру с «Ротором» их можно купить от 400 до 10000 рублей. Билеты доступны как на сайте, так и в кассах стадионов «Олимп-2» и «Ростов Арена». Купить их можно только по паспорту и не больше двух по одному документу. Паспорт надо будет брать и на стадион. Болельщиков старше 65 лет на стадион не пустят из-за коронавирусных ограничений.

Не придется ли сдавать купленные билеты – пока неизвестно. Судя по матчу Ротор – Краснодар, все может решиться в последний момент. Состоится ли игра, не знают пока даже в «Роторе», хотя здоровые игроки продолжают тренировку и надеются проявить себя на выезде. Если короновирус не продолжит косить ряды сине-голубых. Угроза распространения инфекции сохраняется.