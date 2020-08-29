Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 29 августа: плюс 98 заболевших и три смерти

В волгоградские больницы продолжают поступать все новые и новые пациенты с COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

Никак в Волгоградской области не могут остановить шествие коронавируса по региону. Все лето мы продержались в числе субъектов РФ, где ситуация с COVID-19 одна из самых напряженных. Через пару дней наступит осень и обстановка может еще накалиться, а у нас сегодня, 29 августа, опять под сотню новых случаев, если точнее – плюс 98. Таким образом, в регионе зарегистрировано 11934 случая заболевания COVID-19. И еще три смерти. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в ИЦК. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области к 29 августа 2020 года.

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За последние сутки число новых заболевших выросло во многих регионах России. Всего было зафиксировано 4941 новый случай в стране. 98 из них – это подтвержденные диагнозу у жителей Волгоградской области. С таким количеством мы занимаем сегодня 11-ю строчку среди субъектов РФ. А ведь в таких областях, как Тульская, Тамбовская, Смоленская и Московская, а также в Чеченской Республике и на Чукотке смогли почти полностью побороть коронавирус. Там прирост больных составляет не более 0,3%.

У нас же люди продолжают болеть. Массово. Появился и новый большой очаг коронавируса - в Калачевском психинтернате, где диагноз подтвердили уже у 49-ти человек. И умирают волгоградцы от COVID-19 ежедневно. Правда, в сегодняшнюю статистику попали те, кто умер еще в середине июня, но цифры не радуют. К 29 августа в Волгоградской области уже официально подтвердили 93 смерти. И это не предел.

На лечении с подтвержденным коронавирусом в волгоградских больницах еще находятся 3306 человек, в том числе 186 детей.

Поэтому в Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют волгоградцам продолжать носить маски в общественных местах и в транспорте. Впереди осень, а значит рост простудных заболеваний. Берегите себя, а еще лучше – сделайте прививку от гриппа. Напомним, что вакцины уже поступили в Волгоградскую области и прививочная кампания стартовала.