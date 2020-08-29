Большие вспышки коронавируса в Волжском и Новониколаевском районе

В Волгограде число заболевших ковидом уже составляет 5231 человек.

Большой очаг коронавируса в Калачевском психинтернате вывел этот район в лидеры по росту числа заболевших в Волгоградской области. Уже который день там фиксируют большой прирост: за последние сутки, к 29 августа, добавилось еще 27 ковидных больных. На втором месте Волгоград – плюс 18 новых пациентов.

В «тройке» лидеров опять оказался Волжский. Еще вчера там не было зафиксировано ни одного нового пациента, а сегодня диагноз подтвердили сразу у 17-ти человек.

Попал в ТОП и Новониколаевский район. Там, вероятно, тоже большой очаг коронавируса. Вчера, 28 августа было подтверждено 9 случаев, сегодня добавилось еще 10 заболевших.

На пятое место к 29 августа вышел Среднеахтубинский район. Там сразу у восьми пациентов подтвердили COVID-19.

В лидеры по числу новых ковидных больных выбился Калачевской район. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В географию распространения коронавируса в Волгоградской области также попали: Жирновский район – плюс пять случаев, Урюпинский и Ленинский – по четыре заболевших, Быковский – плюс три, и Дубовский район, где добавилось два ковидных пациента.