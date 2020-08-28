В Волгоградской области начали делать прививки от гриппа

Первыми вакцину получат беременные женщины и дети, за ними медики и педагоги, а также люди старше 65 лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгоградскую область уже поступила вакцина «Совигрипп», и уже сегодня, 28 августа, в поликлиниках начали делать прививки. В первую очередь будут прививать детей и беременных женщин. Для них уже заготовили более 62 тысяч доз. Также в числе первых на вакцинацию пойдут педагоги, медики, люди старше 65 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.

- Уже сегодня многие родители, узнав о том, что вакцина от гриппа поступила в поликлиники, сами просят привить своих детей. Но мне все равно еще раз хотелось бы акцентировать внимание на необходимости профилактики и вакцинации от гриппа. В данном эпидсезоне ситуация будет осложняться протеканием гриппозной и коронавирусной инфекции, но, если мы создадим популяционную прослойку стойкого иммунитета у населения, то мы сможем избежать эпидемии и тяжелых последствия, - подчеркнул внештатный детский специалист по медпомощи в образовательных организациях облздрава Сергей Дорофеев.

Уже готовы выездные бригады, которые будут вакцинировать сотрудников на больших предприятиях, а также в школах.

- Конечно же, вакцинировать будем добровольно. А у родителей будут спрашивать, как и раньше, письменное разрешение на прививку ребенку, - уверяет Дорофеев.

Напомним, в этом году планируется привить от гриппа не менее 60% населения Волгоградской области.

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