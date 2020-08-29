Подробности об умерших от COVID-19: двое из Камышина и мужчина из Волгограда

Фото администрации ВО.

К 29 августа в смертельный список умерших от коронавируса в Волгоградской области попали еще трое. Итого в нем уже 93 фамилии волгоградцев. Сегодня официально стало известно, что от осложнений вызванных COVID-19 умерли 56-летний волгоградец, 77-летняя жительница Камышина и 54-летний мужчина из Камышинского района. Все трое не спешили обращаться к врачам, когда почувствовали первые признаки заболевания. Для всех троих это промедление стоило жизни.

- 56-летний житель Волгограда четыре дня лечился дома, думал, обычная простуда. И только на пятые сутки, когда стало совсем плохо, вызвал «скорую». Его в срочном порядке госпитализировали в больницу №16, но к тому моменту у него уже была двухсторонняя пневмония, и начались осложнения на фоне хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Спасти его не удалось, - рассказывают подробности в региональном оперативном штабе.

Мужчина из Камышинского района тоже потерял три дня, пока пытался самостоятельно лечиться. Но он на третьи сутки вызвал врача на дом. Ему назначили амбулаторное лечение, но самочувствие резко ухудшалось. Его направили на КТ, результат показал двухстороннюю пневмонию. В срочном порядке его поместили в ГБУЗ «ГБ №1». Однако, болезнь протекала так стремительно, что вылечить его уже не успели.

77-летняя женщина из Камышина и вовсе попала на «скорой» в больницу №1 только через неделю после первых признаков недомогания. Все это время она находилась дома и даже не лечилась.

- У женщины имелись хронические заболевания органов пищеварительной и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, она страдала сахарным диабетом. К этому всему добавилась еще и двухсторонняя пневмонию от коронавируса. Несмотря на оказываемую медпомощь, она скончалась, - констатируют в оперштабе.