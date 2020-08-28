Уже 49 заболевших: еще 22 человека заразились коронавирусом в ПНИ под Волгоградом

Пациенты вернутся в закрывшиеся отделения после того, как там проведут дезинфекцию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

107 человек пополнили список заболевших коронавирусом в Волгоградской области. Есть среди них и пациенты Калачевского психоневрологического диспансера. Как заявил на брифинге заместитель главы облздрава Николай Алимов, еще 22 пациента заразились COVID-19. Всего заболевших в этом социальном учреждении уже 49. Заразившихся пациентов и персонал госпитализировали в ковидные госпитали Волгограда – в психиатрическую больницу и госпиталь ветеранов.

Также введен карантин во взрослой и детской офтальмологии в горбольнице №1 в Кировском районе. Там тоже вспышка ковида. Под угрозой закрытия – радиологическое отделение волгоградского онкодиспансера. Там заболел сотрудник. Но пока не известно, чем именно. Если анализы покажут, что у него коронавирус, придется ввести карантин во всем отделении. Пока же, по словам Николая Алимова, заболевший сотрудник изолирован от коллег и пациентов.