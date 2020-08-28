Никого не отчислят: родители могут не водить детей в садик и школу, если боятся коронавируса

В детских садах и школах будут стараться не допустить вспышек коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября в Волгоградской области возобновят свою работу детские сады. Будут соблюдаться все требования, чтобы не допустить в дошкольных учреждениях вспышек коронавируса. Но как быть родителям, которые не хотят вести ребенка в детсад, опасаясь заражения? Согласно решению муниципальных образований, которые обеспечивают работу детских садов, родители имеют права оставить ребенка дома.

- Родители могут не вести ребенка в сад, если дома есть с кем его оставить. Также за дни пропусков не нужно будет платить за детсад, а место не будет утеряно, - рассказала председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина на брифинге оперативного штаба.

Могут остаться дома и школьники. Хотя учебный год начнется в обычном режиме. Но если родители считают, что посещать класс опасно, то школа должна обеспечить дистанционное обучение или смешанного формата.

- Школам разрешено переводить учеников с очного обучения на другие формы. Тем более, закон об образовании это предусматривает. Если есть тревога, или у ребенка хронические заболевания, то родители приходят в школу, пишут заявление и выстраивают с директором и завучем особый способ обучения ребенка. Будет составляться план, учитывая загруженность учителей, - отметила Лариса Савина.

Точно в режим онлайн выведены дополнительные занятия – факультативы и элективы. Некоторые образовательные учреждения прорабатывают онлайн-субботы по тем урокам, которые можно вести дистанционно. Все будет зависеть от желания и возможностей школ.

Председатель комитета образования также добавила, что практика дистанционного обучения школьников показала свою эффективность. Весной успеваемость некоторых учеников выросла.