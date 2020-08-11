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Загорелся трубопровод газовоза: стали известны подробности взрыва АЗС в Волгограде

По факту возгорания на газовой заправке следователи завели уголовное дело
Наталья ГлазуноваНаталья ГлазуноваНатальяГлазунова
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НА АЗС до сих пор сохраняется угроза повторного взрыва.

НА АЗС до сих пор сохраняется угроза повторного взрыва.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

С момента взрыва на газовой заправке в Волгограде, в результате которой пострадали 13 человек, прошли почти сутки. Напомним, случилось ЧП 10 августа примерно в 12.40 на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе. Но Первую Продольную магистраль на данном участке для движения транспорта так и не открыли (общественный транспорт пустили по измененным маршрутам). Пока не могут приступить к детальному изучению места трагедии ни следователи-криминалисты, ни эксперты. Дело в том, что концентрация газа в воздухе на месте АЗС до сих пор превышает допустимые нормы.

- Осмотр места происшествия затруднен из-за опасности повторного взрыва – в любой момент может детонировать газ в подземных резервуарах хранения топлива на станции, - поясняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Но следователи уже завели уголовное дело по данному факту: статья 217 УК РФ часть 1 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба).

РВАНУЛО 16 ТОНН ГАЗА

Волгоградские следователи допросили свидетелей и очевидцев происшедшего, а также сотрудников газовой заправки. Из офиса собственника АЗС изъяли техническую и иную документацию.

По предварительным данным, к взрыву привело возгорание трубопровода на газовозе.

- Установлено, что примерно в полдень на АЗС, расположенную на проспекте Ленина, подъехала автоцистерна с газом. К кабине автомобиля «МАЗ» была прикреплена цистерна, в которой находилось 16 тонн или 32 000 литра газа. Во время перекачки топлива из цистерны в стационарный резервуар заправки загорелся трубопровод грузовика, который сбрасывает в атмосферу избыточное давление, - рассказывают установленные подробности ЧП в следственном управлении.

Возгорание сразу заметил водитель газовоза и сообщил об этом мастеру и заправщику. Те тут же перекрыли вентили подачи газа и сообщили о ЧП в экстренные службы. К счастью, до момента взрыва все сотрудники АЗС успели покинуть территорию станции. Но трагедии избежать не удалось.

12 ВОЛГОГРАДЦЕВ С ОЖОГАМИ И СПАСАТЕЛЬ В РЕАНИМАЦИИ

- Спустя несколько минут на станции произошел мощный хлопок, после которого последовала большая вспышка огня. От детонации газа и возгорания пострадали 13 человек. Люди получили термические ожоги. В числе пострадавших и четыре сотрудника МЧС, которые в момент взрыва как раз тушили пожар, - добавляют в СУ СК по региону.

Пока все пострадавшие без изменений находятся под наблюдением врачей в больнице №25. Один из спасателей до сих пор в реанимации в тяжелом состоянии. Он получил сильные ожоги. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, врачи будут консультироваться по его дальнейшему лечению с ведущим комбустилогом России.

Следователи, тем временем, продолжают расследование уголовного дела, собирают факты, которые прольют свет на причины трагедии.

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