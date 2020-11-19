Шота Горгадзе считает Анну Мелконян соучастницей убийства из-за ссоры в чате

Анна Мелконян и Роман Гребенюк сцепились в родительском чате из-за пустяка. Фото: соцсети

Вокруг трагической истории убийства из-за ссоры в родительском чате волгоградца Романа Гребенюка не утихают страсти. На днях в эфире федерального телеканала выступили адвокаты семьи Мелконян, изложив свою версию жестокой расправы. Сказал свое слово и адвокат Шота Горгадзе, который заключил соглашение с матерью оставшейся без отца девочки, и считает виновными в преступлении не только нанесшего смертельные удары Арсена Мелконяна, но и зачинщицу ссоры в чате Анну.

Адвокат представляет интересы оставшейся без отца девочки и ее мамы. Фото: соцсети

- Посмотрите на этого ангела, которого оставили без отца Арсен Мелконян с соучастниками ужасного преступления, - подписал Шота Горгадзе опубликованное в своем телеграме фото дочери Романа Гребенюка. - Соучастниками я считаю как минимум его сестру, Анну Мелконян, и, возможно, ее супруга, который пришел «разбираться» в банк вместе с братом Анны.

Адвокат подписал соглашение с бывшей женой Романа Аликой и намерен добиваться наказания всех виновных в смерти Романа Гребенюка.

- Ужасное и бессмысленное в своей жестокости преступление, - подчеркивает Шота Горгадзе. - Мама у ребенка замечательная и я очень надеюсь, что у девочки все будет в жизни хорошо, хотя боль от потери любимого папы никуда не уйдет... А виновных накажем!

Напомним, перепалка в родительском чате началась из-за мелочи - задания по русскому языку. Роман Гребенюк и Анна Мелконян сначала поссорились в переписке. Затем на разборки пошли муж и брат оскорбившейся женщины. Телефон риелтора разрывался от звонков с угрозами весь день, а в 17.55 Арсен Мелконян пришел в банк, где у Романа была сделка, и без лишних разговоров несколько раз ударил по голове, проломив череп. Спустя неделю отец 12-летней девочки умер в больнице.

Романа Гребенюка похоронили 4 ноября. Его дочь сейчас снова живет с мамой и не ходит в школу. Анна Мелконян боится выходить из дома и скрывается у родственников. Волгоградские следователи продолжают разбираться во всех обстоятельствах этой трагедии. Арсену Мелконяну назначили судебно-психиатрическую экспертизу. До 24 декабря он будет под арестом.

Родственники и коллеги погибшего боятся, что виновные уйдут от ответственности и пишут петиции на имя генпрокурора России. Дело о смерти из-за конфликта в чате взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

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