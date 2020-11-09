«Этот беспредел нужно остановить»: коллеги убитого из-за ссоры в чате Романа Гребенюка считают, что убийца может уйти от ответственности

Разоренный мемориал собрали заново. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В воскресенье, 8 ноября, коллеги убитого из-за ссоры в родительском чате риелтора Романа Гребенюка устроили в память о нем автопробег. Друзья, знакомые и близкие люди - почти полсотни машин проехали по городу и возложили цветы к портрету Романа на месте трагедии у банка. 9 ноября они вновь вернулись сюда помянуть – прошло 9 дней со дня смерти. Но накануне вечером небольшой мемориал кто-то убрал. Выбросили все – портрет, цветы, свечи.

- Сегодня мы поминаем 9 дней Роману. Но вчера у нас произошел кощунственный, я считаю, случай. Когда мы возложили свежие цветы, в начале четвертого кто-то приехал и это все оперативно собрал и выкинул. Здесь было море цветов. Конечно, мы сейчас взволнованы, делаем все заново, - рассказала корреспонденту «КП-Волгоград» коллега Романа Гребенюка Анжелика. – Это можно назвать разбоем. У кого рука поднялась, даже представить не можем.

Вскоре к собравшимся на поминки подошли полицейские - кто-то пожаловался. Но, выяснив, в чем дело, стражи порядка тут же ушли.

К банку пришли коллеги и родные Романа Гребенюка. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Мы не митингуем, мы просто поминаем нашего коллегу, для кого-то родного человека, - подчеркивают собравшиеся сегодня на месте трагедии. - Мы это не оставим, сейчас составляем петицию. Мы хотим, чтобы восторжествовала справедливость. Чтобы все зачинщики понесли наказание, потому что мы считаем, что это было целенаправленное убийство. Мы хотим, чтобы убийца не ушел от ответственности. Ведь если бы в 2018 году его [Арсена Мелконяна в 2018 году осудили условно на три года за мошенничество – Ред.] посадили, Роман был бы жив, - говорят волгоградские риелторы.

Проверить, что происходит, пришли полицейские. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сургут, Тюмень, Владикавказ, Америка, Израиль – коллег и родных убитого Романа Гребенюка поддерживают люди из разных стран.

Риелторы не митингут, но привлекают внимание общественности. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Мы с Романом были конкурентами. Мы пришли сюда, потому что все это произошло не где-то подворотне, а в банке. Мы сюда каждый день ходим на сделки, у нас здесь работа, деньги. И такое может случиться с каждым. Для нас всех это шок, - отмечает Екатерина. - Этот беспредел нужно остановить.

- Если бы эта семья Мелконян не была такой проблемной, не было бы такого резонанса, - считает Наталья Петлюк.

Собравшимся раздавали помин в одноразовых контейнерах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, разборки в родительском чате начались утром 23 октября. Учитель русского языка дала школьникам тест, выполнить который нужно было в конкретное время. Роман Гребенюк договорился с учителем, что тест можно будет сдать позже, и предложил всем участникам чата перестать «сопли жевать». Анна Мелконян посчитала это оскорблением и восприняла его на свой счет. После к конфликту подключила мужа и брата, который и нанес Роману смертельный удар. По словам коллег Гребенюка, угрозы от семьи Мелконян сыпались непрерывно с 11 утра почти до шести вечера. Арсен Мелконян несколькими ударами пробил Роману голову, 1 ноября тот скончался в больнице.

Теперь убийце грозит до 15 лет тюрьмы. До 24 декабря Арсен Мелконян пробудет в СИЗО. Дело о смертельной драке взяли на контроль прокурор Волгоградской области и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Представлять интересы семьи погибшего будет известный адвокат Шота Горгадзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Из нас сделали извергов»: зачинщица смертельного конфликта в чате считает себя жертвой

Сестра убийцы Романа Гребенюка Анна Мелконян теперь боится выходить из дома (подробности).

«Ты что бессмертный?»: опубликована переписка в родительском чате, из-за которой убили отца 12-летней школьницы

Все началось утром 23 октября в родительском чате в Viber во время обсуждения задания по русскому языку. Учитель задала детям тест, который нужно было выполнить в определенное время. Скриншоты переписки разлетелись по соцсетям (подробности).

Звонили шесть часов без перерыва и угрожали: коллега рассказала о последних часах жизни убитого из-за ссоры в чате Романа Гребенюка

- Это был смертельный удар, он упал, полилась кровь из уха, из носа. Горлом сильно захрипел. Все кричали и я сразу начала снимать, потому что он целый день говорил мне: Света, мне угрожают. Снимай, все снимай, - вспоминает Светлана Кондратьева тот ужас, что испытала в центральном Сбербанке Волгограда в момент жестокого избиения Романа Гребенюка (подробности).