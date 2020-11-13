Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 13 ноября: заболели уже более 23 тысяч волгоградцев

13 ноября коронавирус подтвердился у 226 жителей Волгоградской области, скончались 2 пациента Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Очередной рубеж заболеваемости превзойден в Волгоградской области. 13 ноября в регионе коронавирус подтвержден у 226 человек. Таким образом, всего с начала пандемии ковид подхватил 23 171 житель области, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Сложная ситуация сохраняется по всей России. Сегодня в 85 регионах зафиксировано 21 983 случая COVID-19. Очередной негативный рекорд за все время пандемии. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 13 ноября 2020 года.

Статистика ИЦК

Сегодня коронавирус выявлен у жителей Волгограда и 23 районов области. В региональной столице прирост по-прежнему самый высокий, продолжается вспышка ковида в Камышинском районе.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 13 ноября Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За последние сутки в России от ковида умерли 411 пациентов. 2 летальных исхода сегодня подтверждены в Волгоградской области. Скончались 90-летний житель из Котельниковского района и 60-летняя волгоградка. С марта в нашем регионе жертвами вируса стали 240 волгоградцев.

Третий день подряд в регионе выписки с выздоровлением от коронавируса получают более трехсот пациентов. За последние сутки благополучно завершили лечение 350 волгоградцев. Общее число жителей Волгоградской области, которые справились с ковидом, составляет 20 967 человек.

Сейчас в ковидных госпиталях находятся 6 063 волгоградца, в том числе 46 детей. Из них коронавирус медики подтвердили у 1 967 пациентов.

Нынешние цифры заболеваемости значительно выше тех, которые были весной или летом. Коронавирус стал активнее поражать людей по всему миру. Врачи отмечают, что нагрузка выросла. Волгоградские медики на смене проводят даже не день и не сутки, а больше. Пациентов становится только больше.

Опытным медикам в ковидных стационарах помогают студенты ВолГМУ. Начинающие врачи проходят проверку боем. Но молодых людей не страшит угроза заразиться самим, работая с коронавирусными пациентами. Для них самое важное – помочь тому, кто заболел.