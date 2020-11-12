«Главное - не упустить болезнь, человек может сгореть, как спичка»: студенты из Волгограда о сложности работы с ковидом в красной зоне

Студенты добровольно отправились работать в "красную зону". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда в Волгограде и области число заболевших коронавирусом стало расти, как снежный ком, и в ВолгГМУ призвали студентов на помощь, многие согласились сразу. Ведь будущим медикам лучше других известно, каково сейчас врачам.

«Я просто не мог (не могла) оставаться в стороне, когда медики всего мира встали на борьбу с коронавирусом», - как один говорят волгоградские студенты медуниверситета, работающие сегодня в «красной зоне». И это не пафос.

«ВЕСЬ МОКРЫЙ ПОСЛЕ СМЕНЫ, ХОТЬ ВЫЖИМАЙ»

- Когда в мае в университете предложили отправиться на помощь врачам, согласился сразу. Уже через сутки я был в Урюпинске, где на тот момент была большая вспышка коронавируса, - вспоминает Георгий Малякин. – Страх был, но не панический.

Георгий был в числе первых студентов медуниверситета, кто пошел помогать врачам в борьбе с ковидом. Фото из личного архива героя публикации.

Ему 22 года, учится на пятом курсе на факультете «Лечебное дело», и вот уже пять месяцев спасает ковидных пациентов. Признается, родные отговаривали, потом смирились.

Попал парень сразу в пекло – в Урюпинский психоневрологический интернат (там коронавирусом заболели более 200 человек – пациентов и сотрудников).

- Меня направили в отделение милосердия, где лежат самые тяжелые инвалиды. Нам приходилось таскать их из отделения в кареты «скорой» помощи и в другие палаты. В защитных костюмах и так было не просто, а после такой физнагрузки я после смены был мокрый, хоть выжимай, - рассказывает Георгий.

Зато признается, после такого «урока» ему уже ничего не страшно.

- В интернате были непростые пациенты, ведь у них еще и тяжелые основные заболевания. Помню, один мужчина постоянно приходил к нам на медицинский пост и требовал таблетки, которые ему посоветовали принимать инопланетяне. Причем требовал настойчиво, - сегодня уже с улыбкой вспоминает студент. А в те дни ребятам (а их в Урюпинский ПНИ уехало шесть человек) было не до смеха.

Сейчас Георгий работает в ковидном госпитале, открытом на базе третьего роддома в Волгограде. Признается, больных очень много.

- Сейчас главное не потерять бдительность. Ковид коварный, человек может сгореть, как спичка. Бывает, что сейчас у пациента лишь температура 38 градусов, а через пару дней он уже в реанимации при смерти. Надо внимательно следить за каждым, чтобы не упустить течение болезни, - говорит уже, как профессионал, молодой медик.

Он и сам подтверждает – работа в пандемию не сахар, но это бесценный опыт для врача. И то, что его родные люди, заразившиеся коронавирусом, все перенесли болезнь в легкой форме, считает и своей заслугой, ведь они были под его тщательным присмотром.

«ОЧКИ ЗАМЫЛЕННЫЕ, РУКАВА НА ПЛАСТЫРЕ»

- Честно признаюсь, я долго решался прежде, чем пойти в ковидный госпиталь. Но не из-за страха, а скорее из-за неизвестности. Но когда реально понял, как тяжело сейчас работать врачам, подумал – «А чем я отличаюсь от них?» - так Андрей Еременко, студент 5 курса ВолгГМУ, оказался в ковидной больнице №5 Волгограда.

Андрей Еременко работает с самыми сложными пациентами - в реанимации. Фото из личного архива волгоградца.

У него уже был опыт работы в реанимации, к самым тяжелым пациентам его и определили. Выдает лекарства, помогает ставить капельницы, мониторит состояние пациентов (температура, давление, сахар, уровень сатурации…).

- Ожидал худшего. Но, когда все показали, рассказали, оказалось, что ничего неординарного. Только к костюму пришлось долго привыкать. Жарко, душно, неудобно. СИЗы все одного размера, а я высокий ростом, и они все на меня маленькие. Приходится пластырем приклеивать к рукам и ногам, чтобы костюм не задирался. А еще очки натираем мылом, чтобы они не так запотевали. Но вид сквозь них, конечно, замыленый, - рассказывает Андрей Еременко.

Студенты получают здесь не только врачебную практику, но и жизненную. Ведь надо уметь не только лечить, но и находить подход к каждому пациенту. А люди лежат разные, кто-то спокойно принимает лекарства и ждет выздоровления, кто-то паникует и дергает медиков по любой мелочи, а кто-то, даже попав в реанимацию, не верит в коронавирус.

- Да, и такие есть. Уже и тест положительный, и тяжело протекает болезнь, а он все твердит про мировой заговор, - до сих пор недоумевает студент-медик.

В тяжелые дни, признается, спасает семья. Говорит, без поддержки супруги и близких людей выдержать нагрузку тяжеловато. К слову, Андрей параллельно продолжает учебу, а еще занимается научными исследованиями, участвует в конференциях и даже ведет секцию в хирургическом кружке ВолгГМУ. Мечтает стать нейрохирургом.

«С ЭТИМ НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ»

Сегодня студенты волгоградского медуниверситета работают в ковидных госпиталях, на «скорой», в поликлиниках и колл-центрах. Они консультируют, лечат, разносят пенсионерам и инвалидам лекарства и продукты.

Волгоградские студенты-медики сегодня работают и в госпиталях, и на "скорой", и в колл-центре. Фото ВолгГМУ.

«Каждый день я сталкиваюсь с разными случаями, учусь работать с препаратами и оказывать первую помощь. Это бесценный опыт, - говорит еще одна студентка, которая пошла работать в ковидный госпиталь, Елена Папоян.

«Работа в красной зоне вырабатывает характер. Здесь мы учимся находить выход из самых сложных ситуаций. А еще я здесь поняла, насколько важно общаться с больными, морально поддерживать их – это прям половина успешного лечения», - отмечает студентка 6 курса лечебного факультета - Патимат Ахмедханова, которая сейчас трудится в отделении реанимации Урюпинской ЦРБ.

«Я нисколько не пожалел, что выбрал профессию врача. Да, тяжело. Но, когда ты оказал правильную медицинскую помощь, и пациенту стало легче, когда ты видишь в глазах его искреннюю благодарность, с этим ничто не сравнится!», − говорит выпускник ВолгГМУ Александр Коротков-Дрегваль.