В Волгогреде женщина пыталась завладеть квартирой умершей соседки

В Волгограде на махинации с квартирой умершей пенсионерки поймали 47-летнюю женщину. Эта аферистка пыталась завладеть жильем по «липовому» завещанию. Теперь ее ждет не прибыль, а колония.

Весной прошлого года умерла 73-летняя пенсионерка, которая проживала по соседству с обвиняемой. И тогда у женщины созрел план – «прибрать к рукам» оставшуюся квартиру. Она подделала договор, которым якобы за месяц до смерти, бабушка подарила ей свою жилплощадь. Стоимость квартиры, между прочим, составляет примерно 1 миллион 100 тысяч рублей. С этим фиктивным договором дарения волгоградка пошла в суд. Но там специалисты засомневались в подлинности документа и провели почерковедческую экспертизу, которая и вскрыла аферу. На женщину завели уголовное дело по двум статьям «покушение на мошенничество в особо крупном размере» и «фальсификация доказательств по гражданскому делу».

- На данный момент расследование завершено и уголовное дело передали в прокуратуру Краснооктябрьского района для утверждения обвинительного заключения, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.