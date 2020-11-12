«Часть легкого уже не работает и не восстанавливается»: пульмонолог рассказал об осложнениях коронавируса

Больше всего осложнений ковидная пневмония дает на легкие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более полугода волгоградские врачи работают в ковидных госпиталях. Терапевты, кардиологи, лоры, травматологи превратились в инфекционистов и научились лечить COVID-19. Работа в «красной зоне» не из простых. Нагрузки запредельные. Сейчас ситуация с коронавирусом в регионе гораздо сложнее, чем весной. Много пациентов с осложнениями.

- День, ночь, порой в больнице проводим сутки, а то и полтора. По-разному бывает. Сейчас пациенты вообще тяжелые поступают, весной и летом было попроще, - рассказывает врач-инфекционист больницы №22 Волгограда Светлана Плотникова. В доковидное время она заведовала в поликлинике отделением профилактики.

«В ГЛАЗА НЕ ПОСМОТРИШЬ»

В защитных костюмах в «красной зоне» врачи проводят до четырех часов, сестры – по шесть. Между заходами есть возможность передохнуть, перекусить, сходить в туалет, в конце концов. Но, как признаются медики, работы сейчас очень много и перерывы все короче.

- В глаза не посмотришь, потому что ты в защитных очках, в защитном шлеме. Морально тяжело. Приходилось пациентов терять. Мы стараемся, делаем все, что можем, но не каждого можем спасти. Потом особенно тяжелые запоминаются, которые выписываются, а они нам стихи пишут, - признается врач.

Многие волгоградцы жалуются, что в ковидариях к ним врачи не походят целыми днями.

- В нашей больнице такого не может быть. Обход два раза в день обязательно - утром с 9 до 11 часов, вечером ночная смена проходит с 18 до 20 часов. В течение дня пациенты поступают в приемный покой. Мы идем их осматриваем, заполняем чек-листы, проверяем сатурацию, температуру, выясняем дату заболевания. Потом их поднимаем на этаж и назначаем лечение. Бывает, сразу в реанимацию - на кислород. Тут же подключается лаборатория и рентген, - так проходит день в ковидном госпитале.

Многие медики в 22-й больнице уже и сами были коронавирусными пациентами.

- Меня бог миловал, но у нас очень многие переболели, - рассказывает Светлана Плотникова. Из 16 врачей у нас только трое еще не болели и заведующий. Когда кто-то заразился, остальным работы прибавляется.

ОСЛОЖНЕНИЯ В ВИДЕ ТРОМБОВ И ФИБРОЗА

Врач-пульмонолог городской больницы №1 Камышина Ольга Мачугина с заболеваниями легких работает 13 лет, а с коронавирусом - с 12 октября. Многие ее коллеги тоже побывали пациентами.

- Много медсестер, которые заболели и выздоровели у нас в ковидном госпитале. Сейчас они вернулись в те же палаты уже на работу. Болезнь меняет людей, - рассказывает врач-пульмонолог. - Конечно, для нас это новое заболевание, ранее неизвестное. Совершенно другая клиническая картина, в большей степени тяжелые формы. Очень часто возникают осложнения, связанные с образованием тромбов, острый коронарный синдром. Но больше всего все же поражаются легкие и легочная ткань.

Ольга Мачугина в жизни и на работе. Фото из личного архива.

Зачастую о степени тяжести ковида волгоградцы судят по проценту поражения легких. Это показатель вирусной нагрузки, который дает компьютерная томограмма. Именно пораженная легочная ткань, а не коронавирус, и дает всю клиническую картину. Молодые люди выздоравливают быстрее и с меньшими осложнениями. Но более 80% пациентов стационара – люди пожилые. Они переносят пневмонию тяжело, лежат по три недели и, чаще всего, полностью не выздоравливают.

- Идет осложнение в виде фиброза легочной ткани. Часть легкого уже не работает, она не восстанавливается, не может вернуть свою воздушность, пропускная способность уменьшается. На самочувствии в будущем это отражается в виде одышки, периодического сухого кашля и частых вирусных заболеваний, это и инвалидизация в том числе, - поясняет Ольга Мачугина. - Все зависит от объема поражения легких, возраста пациента и сопутствующих патологий. Чем старше человек, тем осложнений больше. Тем более, если у него есть сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

За месяц у Ольги Мачугиной было около трехсот ковидных пациентов. У большинства идет гипоксия, снижен кислород в крови.

- Пациенты это переносят тяжело. Возникает астенический синдром (хроническая усталость – ред.). Из стационара они ослабленные выходят. Но где-то в течение месяца – полутора все это проходит. Главное, не усугублять и постараться больше не болеть, чтобы сохранить ту часть легкого, которая осталась жива.

КОРОНАВИРУС – ЭТО НЕ ШУТКА

Как признаются врачи, в ковидариях немало агрессивно настроенных пациентов, но большинство все же сохраняют позитив.

- Поэтому мы приходим в палаты с шутками, на костюмах себе что-то пишем, чтобы помочь еще и эмоционально. У кого-то уже трагедии семейные за это время случились, пытаемся помочь, - отмечает врач-пульмонолог. – Тяжелее всего, когда ты понимаешь - чтобы выйти к пациенту из чистой зоны в «красную», мы должны полностью надеть свой «скафандр». А там кому-то нужна экстренная помощь, в тот момент, когда ты одеваешься. Это очень сильно напрягает.

Врачи часто шутят, чтобы настроить пациенов на позитив - так выздоравливают быстрее. Фото из личного архива.

Сейчас многие волгоградцы в тяжелом состоянии поступают сразу в реанимационное отделение.

- Потом эти пациенты выздоравливают, от нас уходят те, кого занесли в бессознательном состоянии, их довольно много, - признается доктор. - Это невероятное чувство, даже когда они просто переходят из реанимации в обычную палату. А когда выписываются – чуть ли не праздник среди врачей. Особенно, когда это медработники, которые заболели на рабочем месте.

Медики говорят, что сейчас коронавирус стал понятнее, стал поддаваться лечению.

- Мы уже знаем, что нужно сразу сделать, как помочь. Но так устаем, что ни о каких поездках и встречах с друзьями даже речи быть не может. Только в магазин и домой, - отмечает Светлана Плотникова. - Надо носить маски, перчатки, постоянно обрабатывать руки. Многие до сих пор не верят в коронавирус, но я всем говорю – это не шутка.