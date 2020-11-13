В Волгоградской области от коронавируса умерли 90-летний мужчина и 60-летняя волгоградка

Коронавирус продолжает забирать жизни волгоградцев Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус продолжает пополнять список жертв в Волгоградской области. 13 ноября в оперативном штабе подтвердили 2 летальных исхода. Скончались пожилой мужчина из Котельниковского района и женщина из Волгограда. Всего с начала пандемии 240 человек признаны умершими от ковида.

Жителю Котельниковского района было 90 лет. Он поступил в центральную районную больницу уже в тяжелом состоянии. Поэтому врачам не удалось установить дату и способ заражения пациента. У него были хронические заболевания мочевыделительной системы.

60-летняя волгоградка при первых признаках заболевания пошла в поликлинику. Но как оказалось, и оперативное обращение к медикам не дает гарантии выздоровления. Женщине назначили лечение на дому, но спустя 4 дня ей стало хуже, скорая помощь увезла ее в 22-ю больницу. Она страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Спасти пациентов медработникам не удалось. Они скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.