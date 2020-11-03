Арсен Мелконян, убивший волгоградца из-за конфликта в чате, попросился под домашний арест

Арсен Мелкоян все же будет под стражей. Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

- Он же явился с повинной, чем не проявление сознательности, — пытался уговорить судью адвокат Арсена Мелконяна. Его подзащитный 23 октября жестоко избил в отделении банка волгоградского риелтора Романа Гребенюка, повздорившего с его сестрой в родительском чате. Избил так, что проломил свод черепа. Отец 12-летней школьницы неделю провел в коме и скончался. А Арсена Центральный районный суд Волгограда отправил под стражу до 24 декабря 2020 года. Адвокат обвиняемого в убийстве посчитал такую меру пресечения слишком строгой. И подал апелляцию.

Адвокат настаивал: суд не учел поведение Мелконяна после преступления, ведь он же сам явился в отделение и во всем признался. Это должно было убедить суд в том, что убийца готов нести ответственность. Защита уверяла, что в случае перевода Мелконяна под домашний арест он не скроется от следствия и не будет препятствовать производству уголовного дела. Доводы адвоката поддержал и сам Арсен. Только все это не убедило суд. Учитывая тяжесть преступления, которое попало на камеры видеослежения и телефонов посетителей банка, Волгоградский областной суд оставил в силе постановление Центрального районного суда, апелляционная жалоба не была удовлетворена. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Арсен Мелкоян будет находиться под стражей до 24 декабря.

К банку, где произошло убийство, волгоградцы несут цветы Фото: Эдуард Пальгунов

Напомним, 23 октября в отделении банка в Центральном районе Волгограда Арсен Мелкоян подкараулил Романа Гребенюка и нанес ему тяжелые удары по голове. Поводом для кровавой расправы стала ссора Романа с сестрой Мелкояна Анной в родительском чате из-за банального теста. Когда Роман написал Анне, что «нужно вопрос решать, а не сопли жевать», женщина рассвирепела. Свидетелями перепалки стали не только родители 6-го «Б», но теперь уже и вся страна. Некрасиво высказывались в адрес друг друга оба участника конфликта, но Роману это стоило жизни, а Анна на свободе. Вместе с мужем, который угрожал обидчику своей супруги кровавой расправой. Пока в уголовном деле один подследственный — брат Анны Арсен Мелконян. Романа Гребенюка похоронят 4 ноября в Волгограде.